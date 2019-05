D'Christine Majerus ass als 4. iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer a konnt sech am General déi 9. Plaz sécheren.

Op der 2. a leschter Etapp vum Festival Elsy Jacobs hunn 111 Kilometer op d’Cyclistinne gewaart. Hu sech d’Dammen nach gëschter um Vëlo duerch Wand a Reen misse quälen, waren d'Wiederkonditiounen e Sonndeg de Mëtteg däitlech méi frëndlech.

Um Enn ass fir d'Lëtzebuerger Championne eng 9. Plaz am General erausgesprongen - op der Etapp e Samschdeg ass si mam Haaptfeld iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer an huet mat enger 4. Plaz de Podium esou just verpasst.

© Gilles Tricca

D'Christine Majerus wollt sech an der leschter Etapp nach eemol weisen an huet dann och gemaach - d'Lëtzebuerger Championne konnt sech mat 7 anere Cyclistinnen ofsetzen. De Virsprong vun dësem Grupp ass awer ënner dem Impuls vum Demi Vollering geschmolt, dat aus dem Peloton eraus den Tempo verschäerft huet.

Am weidere Verlaf vun der Course goufen et ëmmer nees Attacken, ouni datt sech awer eng decisiv ofsetze konnt. D'Christine Majerus war iwwerdeems ronn 30 Kilometer virum Enn nach ëmmer gutt an viischte Plaze plazéiert.

20 Kilometer viru Schluss waren erëm d'Fuererinnen alleguerten zesummen an et huet esou ausgesinn, wéi wann et an ee Sprint ëm d'Victoire géing goen. Domat war eng Cyclistin awer net averstanen: Ronn 5 Kilometer viru Schluss huet si attackéiert an der Konkurrenz puer honnert Meter ofgeholl.

© Gilles Tricca

Op de Schlussmeteren ass d'Haaptfeld awer nees zesumme komm an op de Stroosse vu Garnech hat d'Lisa Brennauer den Tank nach am vollsten. Déi Däitsch konnt sech schlussendlech virun der Emilia Fahlin aus Schweden a Maria Confalonieri aus Italien behaapten. Domat konnt d'Brennauer och d'Demi Vollering am General iwwerhuelen an déi 14. Editioun vum Festival Elsy Jacobs gewannen.

Top-10 vun der Etapp

1 Lisa Brennauer (All) (WNT Rotor) en 2h59'37"

2 Emilia Fahlin (Suè) (FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope) m.t

3 Maria Giulia Confalonieri (Ita) (Valcar - Cylance) m.t

4 Christine Majerus (Lux) (Equipe du Luxembourg) m.t

5 Demi Vollering (Hol) (Parkhotel Valkenburg) m.t

6 Elizabeth Banks (Gbr) (Bigla) m.t

7 Evy Kuijpers (Hol) (CCC - Liv) m.t

8 Arianna Fidanza (Ita) (Eurotarget - Bianchi - Vittoria) m.t

9 Elena Pirrone (Ita) (Astana) m.t

10 Riejanne Markus (Hol) (CCC - Liv) m.t

Top-10 vum General

1 Lisa Brennauer (All) (WNT Rotor) 5h53'02"

2 Demi Vollering (Hol) (Parkhotel Valkenburg) à 0.03"

3 Elizabeth Banks (Gbr) (Bigla) à 0.05"

4 Franziska Koch (All) (Mexx - Watersley) à 0.09"

5 Emilia Fahlin (Suè) (FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope) à 0.10"

6 Riejanne Markus (Hol) (CCC - Liv) à 0.12"

7 Maria Giulia Confalonieri (Ita) (Valcar - Cylance) à 0.19"

8 Kathrin Hammes (All) (WNT Rotor) m.t

9 Christine Majerus (Lux) (Equipe du Luxembourg) m.t

10 Stine Borgli (Nor) (Equipe de Norvège) à 0.20"

18 Elise Maes (Lux) (Andy Schleck Cycles - Immo Losch)