Eng Ee-Mann-Echappée ass net duerchkomm, esou datt dono d'Sprinterekippen d'Etapp dominéiert hunn.

144 Kilometer war ee Mann eleng un der Spëtzt, hie sollt awer als éischten ukommen. Dono war de Peloton zesummen, esou datt e Sprint de Gewënner vun der Etapp decidéiere sollt.

5 Kilometer virun der Arrivée gouf et am Peloton eng Chute, ma d'Top-Coureuren an d'Sprinter waren dovunner net betraff. Et war Quickstep mam Bob Jungels déi de Schluss vun der Etapp dominéiert hunn an esou konnte si hire Sprinter an déi ideal Positioun bréngen, fir d'Etapp ze gewannen, dat virum Gaviria (UAE) an dem Demarre (FDJ). De Bob Jungels koum als 23. an der selwechter Zäit un, de Ben Gastauer gouf den 131. mat engem Retard vun 2 Minutten an 28 Sekonnen.

© Roland Miny pressphoto.rtl.lu

Am General gëtt et un der Spëtzt keng Verännerung. Hei läit weider de Roglic un der Spëtzt virum Yates (19'') an dem Nibali (23''). Mat 46 Sekonne Retard ass de Jungels den 11., de Ben Gastauer ass den 114. op eppes iwwer 5 Minutten.

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

Eng éischter méi flaach, dofir awer 220 Kilometer laang Etapp hunn d'Coureuren um Méindeg missten hannert sech bréngen, dat vu Vinci op Orbetello. Direkt 2 Mol gouf et Punkte fir d'Sprinter, e klenge Bierg vun der 4. Kategorie stoung dann och um Programm.

De Resumé vun der Etapp

Ee géint se alleguerten. Esou ongeféier kann een e groussen Deel vun dëser Etapp beschreiwen. De Japaner Hatsuyama ass scho kuerz nom Depart aus dem Peloton erausgefuer an huet sech eleng op de Wee gemaach, fir eventuell als Éischten zu Orbetello unzekommen. Säin Ecart ass lues a lues geklommen, esou hat hien no 81 Kilometer säi gréisste Virsprong, dat mat 7 Minutten an 10 Sekonne.

🇯🇵 Sho Hatsuyama is leading the Stage 3 with a sensational break ✌️🎌#Giro pic.twitter.com/OJrnhHvLe0 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2019

Den Ecart ass dunn awer lues a lues erofgaangen. No 132 Kilometer, also nach mat 88 viru sech, hat hien nach eng Avance vun 3 Minutten a 40 Sekonnen. Et war e schwéieren Dag fir de Coureur vun NIPPO Vini Fantini Faizanè, well hie géint de gesamte Peloton huet misste kämpfen. Seng Aventure war 75 Kilometer virun der Arrivée eriwwer, do gouf hie vum Peloton agefaangen.

Obwuel nach e wäite Wee ze fuere war, huet et kee Coureur oder keng kleng Grupp méi gepackt, fir an eng nei Echappée ze goen. Och iwwert de Bierg ass de grousse Peloton un der Sëtzt zesumme gefuer, datt mam Ciccone (TFS) als éischten, dee sech 3 Punkte konnt huelen.

Ready for the bunch sprint? | Siete pronti per la volata?

🏁 11 km#Giro pic.twitter.com/64aVXWCmuS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2019

5 Kilometer virun der Arrivée koum eng Lénkskéier, déi de Peloton dunn ausernee gezunn huet, dat Ganzt bei héijem Tempo, fir de Sprint virzebereeden. Op där Plaz koum et dann am Peloton zu enger Chute, esou datt de Peloton an e puer Gruppen opgebrach gouf. De Bob Jungels war awer hei gutt duerchkomm. 1 Kilometer virun der Arrivée huet de Jungels de Peloton gezunn, fir säi Sprinter an déi ideal Positioun ze bréngen. 600 Meter virun der Arrivée huet hie sech zeréckgezunn an de Sprint gouf lancéiert. Hei konnt sech dem Lëtzebuerger Teamkolleg an italienesche Champion Elia Viviani duerchsetzen.

D'Resultater vun der Etapp

De Giro d'Italia op Twitter