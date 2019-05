Déi 8. Etapp vum Giro d'Italia huet de Caleb Ewan am Sprint fir sech entscheet. De Bob Jungels ass zäitgläich als 19. zu Pesaro ukomm.

Bei der 8. Etapp gouf et eng Victoire fir den Australier Caleb Ewan. No 239 laange Kilometer konnt hie sech virun der Konkurrenz behaapten. Deemno war hie méi séier wéi den Italienesche Champion Elia Viviani an dem däitsche Pascal Ackermann.

De Bob Jungels koum zäitgläich mam grousse Feld als 19. zu Pesaro un - de Ben Gastauer ass iwwerdeems an engem weidere Grupp hannendrun als 94. op 2 Minutten an 33 Sekonnen iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.

Am General huet sech no dëser Etapp op de viischte Plazen näischt gedoen. De Valerio Conti bleift deemno virum José Rojas an Giovanni Carboni an der Maglia Rosa. De Bob Jungels bleift och op der 21. Positioun op 6 Minutten an 26 Sekonnen an de Ben Gastauer ass de 60. op 16 Minutten an 49 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

Déi 8. Etapp ass déi längste vum Giro 2019 - et goung iwwer 239 Kilometer vun Tortoreto op Pesaro. Wot een e Bléck op de Circuit dann hunn an der 1. Hallschecht vun der Etapp flaach Stroossen op d'Coureure gewaart, deen 2. Deel ass duerchaus wallonnéiert ausgefall mat zum Schluss enger ganz technescher Descente op Pesaro erof.

De Resumé vun der Etapp

De Start vun der 8. Etapp vum Giro d'Italia De Roland Miny huet e Samschdeg de Moien d'Ambiance zu Tortoreto agefaangen.

De Peloton ass am Osten vun Italien d'Adria eropgefuer a fräi an der Etapp hate sech zwee Cyclisten aus dem Stëbs gemaach: Et war dat de Marco Frapporti (Androni-Sidermec) an den Damiano Cima (Nippo Vini Fantini). Déi zwee Italiener haten een tëschenzäitleche maximale Virsprong vun iwwer 5 Minutten an 30 Sekonnen, 60 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée ware béid nëmmen nach ronn 2 Minutte virum Haaptfeld ënnerwee.

Ronn 30 Kilometer virum Schluss vun der Etapp housch et dunn erëm 'Peloton regrouppé' - béid Coureure sinn ënnert den Tempoverschäerfunge vu Lotto-Soudal vum Haaptfeld ageholl ginn. Duerno hu sech d'Ekippen am Peloton nei forméiert an et huet ee mat neien Attacke kënne rechnen.

Am Feld gouf duerno ëmmer méi séier gefuer - Ekippe wéi Bora-hansgrohe, Groupama-FDJ a Mitchelton-Scott hunn op den Tempo gedréckt an déi éischt Sprinter hate Krämpes, sech unzepaken. Du waren et nach 20 Kilometer ze fueren an dräi Cyclisten hate versicht sech ofzesetzen. Ciccone, Vervaeke a Bidard kruten och e puer Sekonne vum Peloton, ma et huet een dierfte gespaant sinn, ob si et bis op d'Ligne d'Arrivée géife packen.

3,5 Kilometer virun der Schlusslinn waren alleguerten d'Coureuren nees agefaangen an et huet sech ee Massesprint ugekënnegt. Ënnert dem Impuls vum Bob Jungels huet Deceuninck-Quickstep den Terrain fir de SprinterElia Viviani virbereet, ma och Bora-hansgrohe wollt eng optimal Positioun an de leschte Meteren fir de Pascal Ackermann erausfueren.

Am Massesprint war de Caleb Ewan awer dunn dee Séiersten. Hien hat méi séier Been wéi de Viviani an Ackermann. De Bob Jungels koum mam Haaptfeld iwwer d'Ligne d'Arrivée - de Ben Gestauer ass mat engem Gruppetto zu Pesaro ukomm.

D'Resultater vum Giro