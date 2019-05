Um Sonndeg stoung op der 9. Etapp vum Giro d'Italia ee schwéiert 34,8 km laangt Zäitfueren um Programm. Leader am General bleift de Conti.

Nodeems de Victor Campenaerts laang d'Beschtzäit gehalen huet, huet sech um Enn de Favorit Primoz Roglic d'Victoire am Zäitfueren op der 9. Etapp geséchert. De Slowen ass eng Zäit vun 51 Minutten an 52 Sekonne gefuer a war 11 Sekonne méi séier wéi de Campenaerts. Um Podium stoung nach den Hollänner Bauke Mollema mat engem Retard vun 1 Minutt.

Fir de Bob Jungels ass et um Enn déi ganz gutt 7. Plaz op 1 Minutt a 16 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 73. ginn op 5 Minutten an 31 Sekonnen. Kee gudden Dag hat um Sonndeg de Simon Yates. Hien huet 3 Minutten an 11 Sekonne verluer.

Am General bleift de Valerio Conti de Leader. Den Italiener ass op der 9. Etapp den 38. ginn op 3 Minutten a 34 Sekonnen. Hien huet elo nach ee Virsprong vun 1 Minutt a 50 Sekonnen op de Primoz Roglic. De Bob Jungels verbessert sech hei op déi 14. Plaz op 4 Minutten an 8 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 62. op 18 Minutten a 46 Sekonnen.

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

© Screenshot

Op der 9. Etapp am Giro d'Italia huet een Zäitfueren iwwer 34,8 Kilometer op d'Coureure gewaart. Et war deen éischte wichtegen Dag fir d'Favoritten op de General.

Nom Depart zu Riccione waren déi éischt Kilometer flaach, ier zum Schluss d'Montée erop op San Marino gewaart huet. Gutt 12,2 Kilometer ass et hei emol méi emol manner géi eropgaangen an och eng kleng Descente war dran. Am Duerchschnëtt hat d'Montée 4,5 Prozent mat engem Maximum no 2,8 Kilometer vun 11 Prozent.

De Resumé vun der Etapp

De Victor Campenaerts ass eng éischt ganz staark Zäit gefuer, déi laang sollt d'Beschtzäit bleiwen. De Belsch, deen den aktuellen Europameeschter géint d'Zäit ass an och de Stonne-Weltrekord hält, huet fir déi 34,8 Kilometer 52 Minutten an 3 Sekonne gebraucht. De Campenaerts hat sech als ee vun deene wéinegen dofir decidéiert, fir am Bierg zum Schluss vum Zäitfuervëlo op deen normale Vëlo ze wiesselen.

Während dem Zäitfueren huet et zolitt ugefaange mat Reenen, dat huet dem Campenaerts an d'Kaarte gespillt, bei him waren d'Stroosse liicht fiicht, ma et stoung bei wäitem net esou vill Waasser op der Strooss, wéi dat bei deene beschte Coureuren am General de Fall war.

De Bob Jungels ass um 15.13 Auer gestart. De Lëtzebuerger huet an der Schlussmontée de Vëlo net gewiesselt an ass no 53 Minutten an 8 Sekonnen ukomm. Hie ass deemno net un d'Zäit vum Campenaerts erukomm, ma huet awer eng staark Leeschtung gewisen.

.@BobJungels, the heavy rain acts against him but he is a potential winner today #Giro pic.twitter.com/z6LQbhBwyd — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2019

Och de Bauke Mollema, de Vincenzo Nibali an de Simon Yates hu sech um Belsch senger Zäit d'Zänn ausgebass.

Um 15.43 Auer huet de Primoz Roglic de Contre-la-montre dunn an Ugrëff geholl. De Slowen sollt senger Favoritteroll gerecht ginn, och wann et am Ufank nach net ganz duerno ausgesinn hat. Bei der éischter Tëschenzäit hat hien e Réckstand vun 33 Sekonnen op de Campenaerts. Dësen ass bis bei déi zweet Tëschenzäit bei 22 Kilometer weider gewuess an dat op 51 Sekonnen. Ma déi lescht Kilometer si jo zolitt biergop gaangen an do kont de Roglic seng ganz Stäerkt ausspillen, esou datt hien um Enn no 51 Minutten an 52 Sekonnen ukomm ass an domadder 11 Sekonne méi séier war wéi den Europameeschter am Zäitfueren.

Bis zum Schluss sollt kee méi méi séier si wéi de Roglic, sou datt hien d'Etapp gewënnt. De Bob Jungels gëtt de ganz gudde 7. op 1 Minutt a 16 Sekonnen.

De Ben Gastauer ass eng Zäit vu 57 Minutten an 23 Sekonne gefuer a gëtt um Enn den 73.

Am General bleift de Valerio Conti de Leader. Den Italiener ass op der 9. Etapp den 38. ginn op 3 Minutten a 34 Sekonnen. Hien huet elo nach ee Virsprong vun 1 Minutt a 50 Sekonnen op de Primoz Roglic. De Bob Jungels verbessert sech hei op déi 14. Plaz op 4 Minutten an 8 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 62. op 18 Minutten a 46 Sekonnen.

D'Resultater vun der Etapp