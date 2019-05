D'Christine Majerus ass net nëmmen eng excellent Cyclistin, mee ass och nach kreativ an huet e ganz grousst Häerz.

D'Sportlerin vum Joer huet sech an de leschte Méint virun allem fir ee Projet engagéiert, hiren eegenen. Nodeems hiren eegenen Hond am Oktober gestuerwen ass, huet d'Christine Majerus de King Rigi Bobble Hats Projet an d'Liewe geruff.

Net nëmmen mat engem klenge Video huet d'Christine Majerus den Doud vum Rigi, dee mat 15 Joer an den Hondshimmel geflunn ass, probéiert ze verschaffen. D'Lëtzebuerger Profi-Cyclistin huet an der wéineger fräier Zäit, déi si hat, och nach Mutze gestréckt. Um Enn waren et der 120.

Déi huet d’Christine um Enn fir e gudden Zweck verkaf. Am Foyer du Jour Dominque Marth zu Dummeldeng schafft d'Verena Scheuren mat hirem Hond Muscat. Mat de Suen, déi d'Christine Majerus gesammelt huet, krut de Labrador eng Ausbildung, fir ënnert anerem Alzheimer-Patienten am dësem Foyer ze begleeden.

4.615 Euro si fir d'Ausbildung vum Muscat zesummekomm an d'Christine Majerus konnt sech bei der Scheckiwwerreechung och perséinlech dovunner iwwerzeegen, dass d'Sue gutt ugeluecht sinn.

De Muscat seng Ausbildung ass nach net ganz ofgeschloss. D'Verena Scheuren kann awer dorobber vertrauen, dass de Labrador excellent op seng nei Aarbecht preparéiert gouf. D'Ausbildung vum Muscat ass iwwer d'Lëtzebuerger a.s.b.l. ASA koordinéiert ginn an a Frankräich duerchgefouert ginn.

Blannenhënn si wuel all Mënsch e Begrëff, mee d'Associatioun ASA vermëttelt eben Hënn, déi virun allem psychesch krank Leit kënne begleeden an an hirem Alldag weiderhëllefen. Méi Informatiounen ginn et op www.asa-asbl.com.

De King Rigi Bobble Head Projet hat deemno vollen Erfolleg. Net nëmmen kënnen e puer Leit frou sinn, dass se am Wanter eng flott Mutz iwwert den Oueren hunn, mee och de Muscat huet seng Bestëmmung fonnt.