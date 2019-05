De Fransous Arnaud Démare konnt déi 10 Etapp vum Giro d'Italia am Sprint fir sech entscheeden.

En Dënschdeg stoung eng mat 145 Kilometer relativ kuerz a roueg Etapp um Programm. Mam Luca Covili a Sho Hatsuyama hate sech zwee Coureure vum Peloton ofgesat, ma si sollten et wéi erwaart net bis zum Schluss packen, well d'Sprinter et, ier et an d'Bierger geet, nach emol wësse wollten. Esou koum et da schlussendlech och zu engem Massesprint, wou sech de Fransous Arnaud Démare duerchsetze konnt, dat virum Italiener Elia Viviani an dem Däitschen Rüdiger Selig. De Bob Jungels an de Ben Gastauer fueren an der selwechter Zäit wéi de Gewënner iwwer d'Arrivée.

Am General bleift de Valerio Conti de Leader a fiert also och e Mëttwoch a Rosa. Hei kënnt de Bob Jungels op déi 14. Plaz mat engem Retard vu 4 Minutten an 8 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 62. op 18 Minutten a 46 Sekonnen.

Giro d'Italia 2019 (11.5.19-2.6.19)

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

Tëscht Ravenna a Modena waren en Dënschdeg 145 flaach Kilometer ze absolvéieren. Et stoungen zwee Zwëschesprints um Programm, dat bei Kilometer 98 an 108. Deemno sollt et dem Profil hier eng Etapp fir d'Sprinter ginn.

De Resumé vun der Etapp

Direkt nom Start hu sech de Luca Covili an de Sho Hatsuyama vum Peloton ofgesat. De Spëtzenduo konnt sech eng maximal Avance vun 3 Minutten an 30 Sekonne verschafen. Am Peloton hunn d'Ekippe vun de Sprinter den Toun uginn, ëmmerhi war et fir d'Sprinter déi lescht Chance, ier et an d'Bierger geet.

De Peloton huet en Dënschdeg awer net all ze vill investéiert an huet dem Spëtzegrupp laang eng Avance vu ronn 2 Minutten zougestanen. Et war eng roueg Etapp, eng Iwwergangsetapp, fir sech nom Roudag nach emol ze erhuelen.

Beim 1. Zwëschesprint konnt sech de Covili de Maximum u Punkte sécheren. Aus dem Peloton eraus war den Arnaud Demare dee Séiersten.

Beim 2. Zwëschesprint war et am Spëtzegrupp nees dat nämmlecht Bild, do war nämlech op en Neits de Covili deen Éischten. Am Peloton war do den Cima dee Séiersten.

Vum 1. Sprint un ass d'Avance vun den zwee Coureuren un der Spëtzt och däitlech geschmolt. 35 Kilometer virun der Arrivée hate si nëmmen nach 30 Sekonnen Avance op dat grousst Feld.

5 Kilometer méi spéit ware si dunn och agefaangen. Am Uschloss huet een natierlech d'Sprinterekippen alleguerte vir fonnt, ma och d'Ekippe mat de Favoritte sinn no vir komm, fir hir Kapitänen ze schützen.

Bis 3 Kilometer virun der Arrivée ass de Peloton dunn zesumme gefuer an du konnt sech de Ventoso liicht ofsetzen, ma de Coureur vun CCC sollt nees ageholl ginn, esou dass et zu engem Massesprint komm ass. 1 Kilometer virun der Arrivée koum et awer nach zu enger Chute, wou mam Pascal Ackermann ee vun de beschte Sprinter gefall ass.

Am Sprint kuerz drop war de Fransous Arnaud Démare dee Séiersten. De Fransous wënnt déi 10 Etapp am Sprint virum Elia Viviani an dem Rüdiger Selig.

D'Resultater vun der Etapp