Éier et vun en Donneschdeg un an d'Bierger geet, haten d'Sprinter op der 11. Etapp nach eng Chance op eng Victoire.

Eng kleng Echappée hat et probéiert, fir sech géint de Peloton duerchzesetzen, ma et sollt hinnen net geléngen. 25 Kilometer virun der Arrivée war et fir si eriwwer an de Sprint gouf preparéiert. Do hat de Caleb Ewan (LTS) déi beschte Been, dat virum Arnaud Démare (FDJ) an dem Pascal Ackermann (BOA). De Bob Jungels an de Ben Gastauer sinn zäitgläich mat hinnen iwwert d'Arrivée gefuer.

Am Generalklassement gëtt et keng Verännerung, hei bleift de Valerio Conti am rosa Trikot, dat 1 Minutt a 50 Sekonne virum Primoz Roglic an 2 Minutten 21 virum Nans Peters. De Bob Jungels ass hei de 14. op 4 Minutten an 8 Sekonnen, de Ben Gastauer gëtt als den 62. gelëscht, mat engem Retard vu bal 19 Minutten.

Presentatioun vun der Etapp

221 ganz flaach Kilometer stoungen um Programm, wéi et vu Capri op Novi Ligure gaangen ass.

De Resumé vun der Etapp

3 Leit, Frapporti (ANS), Maestri (BRD) a Cima (NIP) hu sech vun Ufank u vun der Etapp ofgesat. Hire Virsprong war da souguer bis op 6 Minutte geklommen, ma 81 Kilometer virum Zil waren et nach just 3 Minutten. Wat d'Arrivée méi no komm ass, wat och de Virsprong un der Spëtzt geschmolt ass. 35 Kilometer virun der Arrivée war et nach knapp eng Minutt an de Peloton war a Schlagdistanz, 10 Kilometer méi spéit war d'Echappée agefaangen an d'Ekippe vun de Sprinter hu sech esou lues a Positioun bruecht, fir de Schlusssprint ze lancéieren.

Celebrating an amazing breakaway 🤝| Festeggiando una incredibile fuga 🤝#Giro pic.twitter.com/TqkRtiv7Cc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2019

4 Ekippen hu sech un der Spëtzt probéiert d'Plaz ze schafen, fir déi lescht 5 Kilometer an enger gudder Positioun ze sinn, fir de Sprint richteg unzezéien. Den Knees (INE) huet eppes iwwer 4 Kilometer virun der Arrivée attackéiert an huet probéiert, eleng an d'Zil ze kommen, ma 3,4 Kilometer virun der Arrivée gouf hien nees agefaangen. D'Ekipp ronderëm de Bob Jungels hat sech net gutt positionnéiert an esou war et de Caleb Ewan (LTS), deen zum Schluss profitéiere konnt.

D'Resultater vun der Etapp