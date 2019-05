Op der 12. Etapp vum Giro d'Italia vu Cuneo op Pinerolo konnt den Cesare Benedtti gewannen. De Jan Polanc iwwerhëlt de Maglia Rosa.

No enger séierer Ufanksphas konnt sech ee Spëtzegrupp vu 25 Coureuren ofsetzen. Dës Echappé sollt dann och d'Etapp komplett dominéieren. Maximal waren et 15 Minutten Avance. Aus dësem Spëtzegrupp eraus sollt dann och de Gewënner kommen. Am Montoso, engem Bierg vun der éischter Kategorie si Spëtzegrupp a Peloton uerdentlech duerchgerëselt ginn a vill Leit hunn Zäit verluer, ënnert anerem de Bob Jungels. Um Enn wënnt aus dem Spëtzegrupp eraus den Cesare Benedetti virum Damiano Caruso an dem Eddie Dunbar. De Jan Polanc ass kuerz drop iwwer d'Arrivée gefuer an iwwerhëlt de Maillot Rose vu sengem Teamkomerod Valerio Conti. Hei huet hie 4 Minutten a 7 Sekonnen Avance op de Primoz Roglic a 4 Minutten an 51 Sekonnen op de Valerio Conti.

Op der Etapp gëtt de Bob Jungels de 46. op 10 Minutten a 37 Sekonnen an de Ben Gastauer den 110. op 20 Minutten an 2 Sekonnen. Am General ass de Bob Jungels den 23. op 8 Minutten an 59 Sekonnen an de Ben Gastauer de 70. op 33 Minutten an 2 Sekonnen.

Giro d'Italia 2019 (11.5.19-2.6.19)

Presentatioun vun der Etapp

En Donneschdeg stoung déi éischt kleng Biergetapp vun dësem Giro um Programm. Vun den 154 Kilometer waren déi éischt 115 nach relativ flaach, ier da mam Montoso ee Bierg vun der 1. Kategorie um Programm stoung. De Montoso ass 8,8 Kilometer laang an huet eng duerchschnëttlech Steigung vun 9,5%. 2,5 Kilometer virun der Arrivée koum dann nach eng bis zu 20% géi Mauer, déi d'Coureuren hu missen hannert sech bréngen.

De Resumé vun der Etapp

Et war eng nervös a séier Ufanksphas vun der Etapp, esou dass de Peloton laang Zäit beienee war. No 30 Kilometer konnt sech dunn awer een nawell grousse Grupp ofsetzen. 25 Coureure waren en Donneschdeg am Spëtzegrupp, dee sech eng maximal Avance vu ronn 15 Minutten erausfuere konnt.

An dësem Grupp waren de Jan Polanc (UAD), Dario Cataldo (AST), Enrico Gasparotto (TDD) Eros Capecchi (DQT) Francesco Gavazzi (ANS), Jan Bakelants (SUN) Matteo Montaguti (ANS), Eddie Dunbar (INE), Gianluca Brambilla (TFS), Damiano Caruso (TBM), Manuel Senni (BRD), Manuele Boaro (AST), Danilo Wyss (TDD), Thomas De Gendt (LTS), Tobias Ludvigsson (GFC), Marco Haller (TKA), Luca Covili (BAR), Christian Knees (INE), Jenthe Biermans (TKA), Cesare Benedetti (BOH), Sean Bennett (EF1) Josef Cerny (CCC), Jasha Sütterlin (MOV), Roger Kluge (LTS) und Conor Dunne (ICA)Gavazzi, Montaguti (ANS), Boaro, Cataldo (AST), Caruso (TBM), Covili, Senni (BRD), Benedetti (BOH), Cerny (CCC), Bennett (EF1), Ludvigson (GFC), Dunne (ICA), Kluge (LTS), Sütterlin (MOV), Gasparotto (TDD), Knees (INS), Biermans, Haller (TKA), Bakelants (SUN), Brambilla (TFS) a Polanc (UAD) mat dobäi.

Ronn 70 Kilometer virun der Arrivée huet de Peloton dunn awer e bësse méi an d'Pedalle gedréckt, esou dass d'Avance erofgaangen ass. Am Peloton war et awer net d'Ekipp vum Leader Valerio Conti, déi fir den Tempo gesuergt huet. Am Spëtzegrupp hate si mam Jan Polanc nämlech dee bescht-klasséierte Coureur aus dësem Grupp. Domat hate si absolut keen Interêt, fir Tempo am Peloton ze maachen.

Knapp 60 Kilometer virun der Arrivée hu sech de Sean Bennett an de Marco Haller du vun hire Flucht-Kollegen ofgesat.

10 Kilometer virum Montoso hat den Duo ganz vir 35 Sekonnen Avance op de Grupp mam Polanc an 12 Minutten a 50 Sekonnen op de Peloton.

De Bennett an den Haller sinn dann och mat 30 Sekonnen Avance an de Montoso eragaangen. Do konnte si zwee awer séier ageholl ginn, dat well am Grupp hannendrun e puer ganz gutt Biergfuerer dobäi waren, wéi zum Beispill den Damiano Caruso, dee fir uerdentlech Tempo gesuergt huet. Duerch den Tempo vum Caruso ass dëse Grupp dann och explodéiert, een no deem aneren huet misse lassloossen.

36,5 Kilometer virun der Arrivée huet dunn den Eddie Dunbar vun der Ekipp Ineos aus dem Spëtzegrupp eraus attackéiert. Richteg fortkommen, sollt hien net, ma de Spëtzegrupp sollt op en Neits méi kleng ginn. Esou dass et nëmmen nach 6 Leit waren, de Caruso, Brambilla, Dunbar, Capecchi, Cataldo a Polanc.

Am Peloton hunn iwwerdeems vill Leit misse lassloossen am Montoso, ënnert anerem de Nans Peters, de Mann am wäisse Maillot vum beschte Jonken. Kuerz drop huet dunn och aus dem Peloton eraus de Miguel Angel Lopez vun der Ekipp Astana attackéiert.De jonke Kolumbianer hat virdru schonns de Jan Hirt virgeschéckt. Do konnten awer de Rafal Majka, de Vincenzo Nibali an de Richard Carapaz reagéieren.

Duerch dës Attack ass de Peloton dunn och uerdentlech geschrumpft an och de Lëtzebuerger Champion hat seng Schwieregkeeten, fir drun ze bleiwen, dat iwwerdeems de Mann am rosa Maillot ofgehaange gouf.

Kuerz drop koum dunn nach eng weider Attack an déi koum vum Spuenier Mikel Landa. An do konnt sech just de Kolumbianer Miguel Angel Lopez drunhänken. Déi zwee konnte sech dunn och séier eng kleng Avance erausfueren.

Iwwerdeems ass de Spëtzegrupp iwwert de Sommet gefuer an do war et de Brambilla, dee sech de Maximum u Punkte séchere konnt. Allerdéngs hunn de Cataldo an de Polanc op de leschte Metere misse lassloossen, esou dass de Spëtzegrupp zu 4 an d'Descente gaangen ass.

De Peloton hat awer nach ee gutt Stéck vum Montoso viru sech an déi hunn ëmmer méi Zäit verluer op de Mikel Landa an de Miguel Angel Lopez. De Bob Jungels war dann och aus dem Peloton zeréckgefall an ass am Grupp mam Rosa Maillot gefuer.

Am Peloton koumen elo weider Attacken, dat vu Majka an Nibali, déi ee richteg staarken Androck gemaach hunn. Uewen um Sommet ware si dunn nach zu enger Dose Coureuren am Peloton. De Grupp mam Bob Jungels ass mat ronn 1 Minutt Retard op de Peloton iwwer de Sommet gefuer.

An der Descente konnte ganz vir iwwerdeems de Jan Polanc, den Dario Cataldo, de Mario Montaguti an den Cesare Benedetti opschléissen, esou dass nees 8 Leit un der Spëtzt waren.

No der Descente huet de Bob Jungels dunn zesumme mam Davide Formolo nees probéiert, fir Zäit op de Peloton gutt ze maachen. Vill sollt awer net eraussprangen.

2,5 Kilometer virun der Arrivée goung et dunn nach an déi kuerz awer richteg géi a gëfteg Mauer, wou de Brambilla, de Capecchi an den Dunbar am Stäerkste waren a sech ofsetze konnten. Déi dräi hu sech am Uschloss awer ze laang bekuckt an esou koumen de Benedetti an da Caruso nach emol zeréck an déi zwee konnte sech dunn och virum Dunbar déi éischt zwou Plazen am Sprint sécheren. Victoire also fir den Cesare Benedetti a kuerz dono koum och de Jan Polanc op d'Arrivée, deen domat och de Rosa Maillot iwwerhëlt.

De Peloton war nach ëmmer ënnerwee an och déi haten nach déi gëfteg Mauer viru sech. Hei huet awer kee méi esou richteg attackéiert an esou ass dëse Grupp beienee bliwwen.

7 Minutten a 35 Sekonnen nom Gewënner si Landa a Lopez iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer an 8 Minutten an 3 Sekonnen nom Gewënner dunn och de Peloton.

De Grupp mam Valerio Conti a Bob Jungels hat um Enn ee Retard vun 10 Minutten a 37 Sekonnen op de Gewënner.

D'Resultater vun der Etapp