Eng schwéier Biergetapp stoung um Freideg um Programm vum Giro d'Italia.

Et war eng schwéier Etapp fir d'Coureuren, ënnert hinnen och de Bob Jungels, deen den Tempo vun de Spëtzeleit net konnt matgoen. Eng grouss Echappée hat sech ofgesat, déi am Laf vun der Course awer ëmmer weider geschmolt ass. Am leschte Bierg waren nach 4 Leit vir dobäi, ënnert hinnen de Leader vun Trek Segafredo mat engem Gehëllef. Villes huet 10 Kilometer virun der Arrivée drop higedeit, datt de Mollema Sekonnen a Plazen am General kéint guttmaachen.

De Mollema huet zum Schluss Zäit verluer an et war den Zakarin, dee vun der Echappée profitéiert hat an d'Etapp konnt gewannen. De Bob Jungels, deen nees Zäit verluer huet, koum als 29. op d'Arrivée, mat engem Réckstand vun 13 Minutten an 2 Sekonnen.

Am Generalklassement gëtt de Lëtzebuerger als 20. gefouert, mat engem Réckstand vun 17 Minutten an 22. Sekonnen hannert dem aktuelle Maglia Rosa Jan Polanc. De Ben Gastauer huet op der Etapp vill Zäit verluer a gëtt elo am General als de 76, gefuert, dat mat engem Réckstand vun enger Stonn, 2 Minutten an 41 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

196 hiwweleg Kilometer stoungen dem Peloton op der 13. Etapp bevir. Fir an d'Zil, op der Kopp vum Ceresole Reale, hunn d'Coureure missten 3 Bierger, 2 Mol 1. Kategorie an eng Kéier zweet Kategorie, hannert sech bréngen.

De Resumé vun der Etapp

An der éischter Montée vum Dag, dem Colle del Lys, hat sech eng Grupp vum Peloton ofgesat, déi op der Etapp Sekonne gutt op de Maglia Rosa wollt maachen. Mat dobäi ënner anerem de Mollema (TFS) a Zakarin (TKA), zesumme mat wichtege Hëllefer a gudde Biergfuerern. Hannert hinnen dann de Grupp vun de Favoritten, an deen den aktuelle Maglia Rosa Jan Polanc (UAD) esou wéi och de Bob Jungels (DQT) de Sprong awer net gepackt hunn.

26 riders leading with 2'00''. 🇬🇧 Follow live: https://t.co/hTWQZakHI1 | 26 corridori in testa. Hanno un vantaggio di 2'00'' 🇮🇹 Segui il live: https://t.co/yCWxzbcbAg #Giro pic.twitter.com/fzYZAZQMWq — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2019

Et war eng gréisser Grupp un der Spëtzt, déi awer an der zweeter Montée méi kleng gouf, wéi Astana den Tempo ugezunn huet. An der Descente vun dësem Bierg huet et de Grupp vum Maglia Rosa a n dem Lëtzebuerger Champion gepackt, fir zeréck an de Grupp mat de Favoritten ze fueren. De Bob Jungels konnt hei awer den Tempo net matgoen an huet nees misste lassloossen.

Virun der leschter Montée hu sech d'Fuerer am Spëtzegrupp ëmmer nees attackéiert, esou datt dee méi kleng ginn ass. Ënner anerem war um Fouss vun der leschter Montée de Bauke Mollema mat enger klenger Grupp eng 50 Sekonnen hannert hinnen, d'Favoritten haten e Réckstand vun zwou Minutten. De Spëtzegrupp sollt dee Virsprong net halen a goufe vum Mollema agefaangen a si sinn ausernee gebrach. Esou war un der Spëtzt de Mollema mat 3 anere Coureuren, hannert hinnen 3 Leit vu Movistar (1'34''), do derhannert de Spëtzegrupp (1'54'') an nach hannert hinnen nees de Grupp vum Maglia Rosa (2'23''), dat Ganzt 12 Kilometer virun der Arrivée.

De Mollema hat un der Spëtzt nach den Ciccone u senger Säit an den Italiener huet den Tempo wierklech fir säi Leader héichgehalen an huet et domadder de Gruppen hannert der Spëtzt wierklech schwéier gemaach, fir nach bäizekommen. 5,5 Kilometer viru Schluss huet den Ciccone, dee vill fir säi Leader geschafft huet, misste lassloossen.

An alle Gruppe gouf gekämpft an attackéiert, esou datt dës auserneegebrach sinn. Un der spëtzt hat sech Zakarin ofgesat an den Nieve distanzéiert. De Landa hat et souguer nach gepackt, fir de Mollema anzefänken. Den Zakarin war ze staark fir all déi aner Coureuren a konnt sech d'Etapp sécheren, dat virum Nieve a Landa. Déi 3 konnte sech e puer wichteg Sekonnen op déi aner Coureuren am Generalklassement sécheren. De Mollema hat an de leschte Kilometer vill Zäit op d'Leit aus senger Grupp verluer.

