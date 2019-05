Fir de Coureur aus dem Ecuador ass et déi 2. Victoire am Giro 2019. Hien huet elo e Virsprong vu 7 Sekonnen op de Primoz Roglic.

Nodeems sech ee Spëtzegrupp vun 12 Leit ofsetze konnt, sollt d'Entscheedung an der leschter a schwéierster Montée vum Dag falen. Um Colle San Carlo war et um Enn de Carapaz, dee sech ofsetze konnt an zu Courmayeur en solitaire als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer ass.

De Carapaz hat no de ganz schwéieren 131 Kilometer ee Virsprong vun 1 Minutt an 32 Sekonnen op de Brit Simon Yates an 1 Minutt a 54 Sekonnen op den Italiener Vincenzo Nibali. Am General huet de Carapaz e Virsprong vu 7 Sekonnen op de Slowen Primoz Roglic an 1 Minutt a 47 Sekonnen op den Nibali.

De Bob Jungels huet um Sonndeg ronn 13 Minutte verluer an ass am General elo de 26. op iwwer 30 Minutten. De Ben Gastauer hat ee Retard vu ronn 25 Minutten a läit elo op der 79. op knapp annerhallef Stonn.

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

© Screenshot

Bei der 14. Etapp, déi mat 131 Kilometer eng vun der Distanz hier kuerz Etapp war, stounge fir d'Coureuren ënnert anerem zwou schwiereg Montéeën um Programm. No knapp 8 Kilometer stoung de Colle op Verrayes um Programm, éiert et no 37 Kilometer op Verrogne gouf, eng Montée vun der éischter Kategorie. No der Descente goung et duerno op den Truc d'Arbe. Knapp 40 Kilometer virun der Arrivée stoung mam Colle San Carlo op ee Neits ee Col vun der éischter Kategorie um Programm. Et war also trotz de wéinege Kilometer eng Etapp, déi de Coureure villes of verlaange sollt.

De Resumé vun der Etapp

Um Samschdeg stoung mat der 14. Etapp vum Giro d'Italia eng kuerz awer knackeg Etapp um Programm. Am éischte Grupp, dee sech vum Peloton ofléise konnt, waren aacht Coureure. Dëst waren de Fausto Masnada (Androni), Hugh Carthy (EF Education First), Ivan Ramiro Sosa (Ineos), Andrey Amador (Movistar), Mattia Cattaneo (Androni), Lucas Hamilton, Christopher Juul Jensen (Mitchelton Scott) an den Giulio Ciccone (Trek).

Bei der Montée op Verrogne konnte sech dës Coureuren op iwwer 3 Minutte vum Peloton ofsetzen. An dësem Peloton waren et dann awer den Tony Gallopin mat sengem Co-Ekippier Hubert Dupont, déi attackéiert haten a sech esou och vum grousse Grupp ofsetze konnten. Ma si sollten awer net eleng fortkommen. Mat hinne konnten den Izagirre an de Caruso mathalen, a sou waren et véier Verfolger, déi hannert der Echappé ënnerwee waren.

No gutt 65 Kilometer war et de véier Verfolger gelongen, de Réckstand op 30 Sekonnen ze verréngeren, de Peloton hat zu dem Zäitpunkt gutt 2 Minutte Retard op d'Echappé.

Um Fouss vum Truc d'Arbe koum et dunn zum Zesummeschloss vun der éischter Echappé an de véier Verfolger, sou dass sech ee Grupp vu ronn enger Dose Leit zesummefonnt hat, déi nach ëmmer eng relativ konstant Avance vu gudden zwou Minutten op de Peloton haten.

Bis zur Kopp vum Truc d'Arbe (2. Kategorie) war sech de Spëtzegrupp awer net ëmmer eens, an de Peloton hat den Tempo ugezunn, sou dass d'Avance op nëmme nach 1 Minutt a 27 Sekonne geschmolt war.

Virun der leschter Montée fir op de Colle San Carlo war et den zwee Lëtzebuerger Ben Gastauer a Bob Jungels gelonge sech am Peloton ze halen, sou dass si ronn eng an eng hallef Minutt Réckstand virun der schwéierster Challenge vum Dag op de Spëtzegrupp haten.

Schonn am Ufank vum Colle San Carlo war et de Maglia Rosa, de Polanc, dee Problemer hat sech am Peloton ze halen. Kuerz duerno huet hien och missen ofrappe loossen, sou dass alles dorop higedeit hat, dass hien de rosa Maillot net verdeedege kéint. De Grupp mat den anere Favoritte konnt de Retard iwwerdeems lues a lues verklengeren. Vun de Favoritte war et de Nibali, deen et als Éischte probéiert hat, ma seng Attack sollt awer net vun Erfolleg gekréint sinn. Souwuel de Roglic ewéi och de Landa konnten dogéinthalen, aner Favoritten ewéi de Bauke Mollema hunn awer missen ofrappe loossen.

Un der Spëtzt war et de Leader am Biergklassement, den Ciccone, dee sech als Solist ofsetze konnt, a sou wichteg Punkte sammele wollt.

Vun de Favoritte waren et de Nibali, de Roglic an de Landa, déi am Bierg déi beschte Been haten. Nodeems si den Ciccone iwwerhuele konnten, war et den Nibali, deen et mat enger Attack probéiert hat, ma och de Roglic an de Landa konnte sech a gudder Form presentéieren, an dem Italiener hannendru fueren. Et war awer de Carapaz, dee sech duerch eng staark Attack un d'Spëtzt setze konnt.

Ronn 20 Kilometer virun der Arrivée hat de Carapaz eng Avance vu 27 Sekonnen op d'Favoritten, de Roglic, de Landa an de Nibali.

Fir de Polanc sollt et ee schwaarzen Dag ginn,10 Kilometer virum wäisse Stréch hat hie schonn iwwer 6 Minutte Retard op de Roglic.

Un der Spëtzt konnt de Carapaz sech ëmmer weider ofsetzen, a sou konnt hie sech um Enn och als Solist duerchsetzen. Dëst ass ewell seng zweete Victoire beim Giro, dëst well de Kolumbianer ewell déi 4. Etapp fir sech entscheede konnt a sech och de Maillot rose séchere konnt.

Zweete gouf de Simon Yates mat engem Retard vun enger Minutt an 32 Sekonnen.

Am General huet de Carapaz e Virsprong vu 7 Sekonnen op de Slowen Primoz Roglic an 1 Minutt a 47 Sekonnen op den Nibali.

D'Resultater vun der Etapp