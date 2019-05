Am General konnt de Richard Carapaz seng Féierung op de Primoz Roglic weider ausbauen. De Bob Jungels koum als 32. op d'Arrivée.

Et war eng Etapp mat 2 Bierger vun der zweeter an 1 Bierg vun der 3. Kategorie mee och wann et net déi schwieregst Bierger waren sou goufen et awer e puer Attacken aus dem Peloton eraus. Am leschte Bierg war d'Course dann esou richteg lancéiert an de Peloton ass ausernee gefuer.

Iwwert déi ganz Etapp waren awer 2 Aussreisser ënnerwee a sinn och zesummen op d'Arrivée komm. Hei konnt sech dun den Dario Cataldo virum Mattia Cattaneo duerchsetzen. Drëtten gouf de Simon Yates. De Bob Jungels gouf am 2. Bierg lachéiert an huet weider Zäit verluer. Mat engem Retard vu 4 Minutten a 14 Sekonnen koum de Lëtzebuerger als 32. op d'Arrivée. De Ben Gastauer gëtt den 126. op 36 Minutten a 46 Sekonnen.

Am General konnt de Richard Carapaz seng Féierung op de Roglic weider ausbauen a behält logescherweis de Rosa Maillot virum Primoz Roglic a Vincenzo Nibali. Hei ass de Bob Jungels elo den 25. op 34 Minutten an 38 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 88. mat engem Retard vun 2 Stonnen 3 Minutten a 35 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

© Screenshot

De Resumé vun der Etapp

Déi 15. Etapp war net sou schwéier wéi déi an de leschten Deeg mee trotz allem gouf et am Schluss vun der Etapp awer nach 2 Bierger vun der 2. Kategorie an 1 vun der 3. Kategorie ze iwwerwannen.

Direkt am Ufank vun der Etapp konnte sech 2 Coureuren mat der éischter Attack vum Peloton ofsetzen. Dëst waren déi zwee Italiener Mattia Cattaneo (Androni Giacattoli) an den Dario Cataldo (Astana). De Peloton huet se och fortfuere gelooss a konnte sech am Laf vun der Zäit eng Avance vu bis zu 13 Minutten erausfueren.

Nodeems et dann awer an den éischte Bierg vum Dag gaangen ass, huet d'Course och un Tempo ugeholl. De Virsprong vun den 2 Leaderen ass staark erofgaangen an am Peloton hunn sech d'Favoritten ëmmer méi gewisen. Mee Attacken goufen et awer nach keng.

45 km virun der Arrivée war et dann awer de Simon Yates deen et am zweete Bierg vum Dag mat enger Attack probéiert huet a sech e puer Sekonnen op de Peloton erausfuere konnt. Bei dëser Acceleratioun konnt de Bob Jungels leider net méi mathalen an ass zeréck gefall. Kuerz drop gouf am Peloton opgrond vun dëser Attack awer reagéiert an de Brit gouf nees agefaangen.

Un der Spëtzt waren 20 km virun der Arrivée nach ëmmer de Cattaneo an de Cataldo an haten e Virsprong vu bal 5 Minutten.

Hannendrun waren et d'Ekippen Bahrain, Movistar an Astana déi virum leschte Bierg fir Tempo gesuergt hunn. Wéi et dunn an de leschte Bierg gaangen ass, war d'Course sou richteg lancéiert. De Nibali huet attackéiert a konnt zesummen mam Carapaz eng Avance op de Roglic erausfueren wëll dësen ass an der leschter Descente gefall an huet Sekonne verluer.

Déi zwee Italiener un der Spëtzt konnten hir Avance nach verdeedegen an et ass den Dario Cataldo deen d'Etapp gewanne konnt. Hannendrun koumen de Nibali, Carapaz, Yates a Carthy op d'Arrivée an dat mat engem Retard vun 11 Sekonnen.

Am General konnt de Carapaz seng Féierung op de Roglic ëm 40 Sekonnen weider ausbauen.

D'Resultater vun der Etapp