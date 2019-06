Op der 20. Etapp vum Giro d'Italia war d'Victoire fir de Pello Bilbao. De Spuenier huet sech virum Mikel Landa an Giulio Ciccone duerchgesat.

Op der Kinneksetapp vum Giro d'Italia ass et duerch d'Bierger vun den Dolomitten gaangen. An der leschter Montée ware just nach d'Favoritte beieneen an aus dësem Grupp konnt sech um Enn de Pello Bilbao behaapten - domat huet de Spuenier seng 2. Etapp dëst Joer beim Giro wanne kënnen. Déi 2. Plaz war iwwerdeems fir de Mikel Landa - d'Positioun 3 goung un den Giulio Ciccone.

D'Freed beim Spuenier war no der Victoire vun der 20. Etapp grouss. / © Screenshot

Iwwerdeems ass de Carapaz an der Maglia Rosa bliwwen. De Mann aus Ecuador huet mat sengem Virsprong vun 1 Minutt a 54 Sekonnen e Sonndeg bei der leschter Etapp am Zäitfuere gutt Chancen, fir seng 1. Plaz am General ze verdeedegen.

D'Lëtzebuerger Ben Gastauer a Bob Jungels goufe fréi distanzéiert. Béid sinn zesummen op de Plaze 55 a 56 mat engem Réckstand vu 24 Minutten an 38 Sekonnen op den Etappegewënner uewenaus ukomm. Am General läit de Ben Gastauer elo op der 60. Positioun mat engem Ecart vun iwwer 3 Stonnen. De Bob Jungels läit mat knapp enger Stonn an 23 Minutten op der 33. Plaz.

De Miguel Angel Lopez gouf an der leschter Montée vun engem Spectateur un d'Fale bruecht. De Kolumbianer huet sengem Ierger fräie Laf gelooss.

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

Fënnef laang Montéeën hunn d'Coureure op der zweetleschter Etapp missen an Ugrëff huelen, dorënner dräi Bierger vun der 2. an zwee Colle vun der 1. Kategorie. Virun allem déi leschte 7 Kilometer hu versprach, spannend ze ginn. Op 7 Kilometer goung et fir d'Coureure 7,4% an der Moyenne biergaus.

De Resumé vun der Etapp

An den éischte Montéeën hunn d'Lëtzebuerger Ben Gastauer a Bob Jungels direkt missen d'Haaptfeld mat de Favoritten zéie loossen, domat war kloer, datt et fir d'Rout Léiwen e Samschdeg den Owend gréisser Ecarte géife ginn. 70 Kilometer virum Zil waren eng 7 Mann vir, do dohannert si Roglic, Carapaz an Nibali zesumme mat dem éischte gréissere Grupp gefuer. De Miguel Angel Lopez huet iwwerdeems an den éischte Montéeë versicht, de Carapaz an déi aner Konkurrenz ze attackéieren.

📸 The Carapaz López Landa attack onn the Passo Manghen | L'attacco di Carapaz López Landa sul Passo Manghen #Giro pic.twitter.com/AlaUgYQ2Wh — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019

De Kolumbianer konnt och op e puer honnert Meter ee Virsprong erausfueren, de Landa a Carapaz sinn nogefuer, ma an der Descente vum Passo Manghen koum de Grupp vun de Favoritten dunn awer nees zesummen - hei huet virun allem Movistar, d'Ekipp vun der Maglia Rosa, den Tempo virginn.

20 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée huet Movistar ganz souverän den Tempo diktéiert an den Ecart op d'Spëtzeleit ass minutterlech geschmolt - d'Konkurrenz hat iwwerdeems Schwieregkeeten, sech unzehalen, deemno koumen och keng Attacken op de Maillot Rose. Am Spëtzegrupp ware weiderhi 4 Cycliste mat vun der Partie: Kangert, Bilbao, Dunbar an de beschte Grimpeur Ciccone hate weiderhin eng Avance vu ronn enger Minutt a 45 Sekonnen.

Knapp 13 Kilometer bloufen ze fueren, wéi de Lopez op en Neits attackéiert huet. De Carapaz ass dem Kolumbianer awer direkt an d'hënnescht Rad gesprongen an och den Nibali konnt reagéieren - de Roglic huet iwwerdeems misse ferm op d'Zänn bäissen, fir den Tempoverschäerfunge vun de Favoritten nozekommen. Un der Spëtzt ganz war zu deem Ament ee Mann vir, deen aus dem Verfollgergrupp erausfuere konnt: de Valentin Madouas.

De Fransous ass als éischten iwwert déi zweetlescht Schwieregkeet vum Dag, dem Croce d'Aune, gefuer, do hannendrun koum direkt de Verfolgergrupp mat ënner anerem dem beschte Grimpeur Ciccone. Esou goung et an eng ganz technesch Descente.

Carapaz, Landa an Nibali sinn dunn zu Dräi an de leschte Bierg gefuer - de Miguel Angel Lopez hat iwwerdeems een Tëschefall: hie gouf vun engem Support un d'Fale bruecht. Soumat war de Grupp Maillot Rose, an deem virun allem den Nibali op den Tempo gedréckt huet, staark minimiséiert op de leschte Kilometere vun der Etapp ënnerwee. Zu deem Ament huet ee sech kënne froen, ob den Trio nach virum Schlusspurt un d'Spëtzeleit vir géif eru fueren.

De Kangert gouf vun de Favoritten erop op de Monte Avena agefaangen. / © Screenshot

De Roglic hat zu deem Ament näischt méi mat der Etappevictoire ze dinn: et huet een dovu kënnen ausgoen, dat weider Attacke vum Nabali komme géifen. 3 Kilometer virum Sommet war dunn ee gréissere Grupp mat 8 Leit vir, déi fir een Etappesuccès uewenaus géifen a Fro kommen.

Weider Attacke vum Nibali si komm, ma den Italiener konnt sech 1,5 Kilometer virum Zil awer net entscheedend ofsetzen. Op der Flamme Rouge huet de Carapaz dunn d'Heft selwer an d'Hand geholl an huet den Tempo diktéiert - hannert der Maglia Rosa war säin Teamkolleg Landa mat him ënnerwee, deen d'Etapp onbedéngt wanne wollt. Um Enn hat de Bilbao awer déi stäerkste Been. Hie konnt sech virum Landa an Ciccone duerchsetzen - am General huet sech vir näischt geännert, de Carapaz huet virun der leschter Etapp de Maillot Rose op de Schëllere behalen.

D'Resultater vun der Etapp