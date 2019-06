Déi lescht Etapp vum Giro d'Italia war no engem Zäitfuere fir den Chad Haga. De Bob Jungels koum op d'Plaz 17, de Ben Gastauer op 77.

Op der leschter Etapp ass déi 102. Editioun vum Giro d'Italia mat engem Zäitfueren iwwer 17 Kilometer ronderëm Verona op en Enn gaangen. Dëse Contre la Montre gouf vum US-Amerikaner Chad Haga gewonnen - hie war 4 Sekonne méi séier wéi de Weltmeeschter Victor Campenaerts. Déi 3. Plaz war fir den Thomas de Gendt.

Schlussvainqueur gouf de Richard Carapaz - de 26 Joer ale Cyclist vun der Formatioun Movistar ass deen éischten Ecuadorianer, dee sech als Gewënner an de Palmarès vum Giro konnt aschreiwen an huet domat Geschicht geschriwwen. Op den 2. Träpplek um Podium ass iwwerdeems de Vincenzo Nibali geklommen, dem Italiener säi Réckstand op de Carapaz loung bei 1 Minutt a 5 Sekonnen. Den 3. gouf de Primoz Rolgic op 2 Minutten an 30 Sekonnen - de Fuerer vun Jumbo-Visma hat um Samschdeg no der Kinneksetapp déi 3. Positioun am General ofginn, konnt se um Sonndeg awer nees zeréckgewannen.

De Bob Jungels huet e Sonndeg fir déi 17 Kilometer 22 Minutten an 51 Sekonne gebraucht a konnt domat op déi 17. Plaz fueren. Am General koum de Lëtzebuerger Champion op d'Plaz 33. De Ben Gastauer ass iwwerdeems no de 17 Kilometer mat engem Chrono vu 24 Minutten a 16 Sekonnen am Zil ukomm - am Generalklassement ass domat eng 79. fir de Schëfflenger erausgesprongen.

Als beschte Grimpeur gouf iwwerdeems den Giulio Ciccone gefeiert. Den Italiener vun der Formatioun Trek Segafredo konnt sech mat 267 de bloe Maillot sécheren. De Pascal Ackermann gouf iwwerdeems beschte Sprinter an als beschte jonke Cyclist gouf de Miguel Angel Lopez geéiert.

Presentatioun vun der Etapp

Gefuer gouf um Sonndeg op dem bekannten Torricelle Circuit ronderëm Verona - hei ginn och d'Weltmeeschterschaften am Zäitfueren ausgedroen. Op de 17 Kilometer huet am éischten Deel vun der Course ee Parcours op d'Cycliste gewaart mat grousse breede Stroossen. Déi lescht 4,5 Kilometer waren iwwerdeems technesch méi usprochsvoll, soudatt d'Coureuren op der leschter Etapp vum Giro 2019 nach eng Kéier esou richteg gefuerdert goufen. Op dem leschte Kilometer goufen d'Stroossen nees méi breed.

De Resumé vun der Etapp

E Sonndeg goung déi 102. Editioun vum Giro d'Italia op een Enn. Op d'Coureuren hunn nach eng Kéier 17 Kilometer gewaart, déi et gegollt huet, hannert sech ze bréngen. Kuerz no hallwer 3 ass de Weltmeeschter am Contre la Montre de Victor Campenaerts op de Parcours gaangen an huet mat 22 Minutten an 11 Sekonnen ee gudde Chrono op den Asphalt bruecht. Ma keen anere wéi deen éischter onbekannten Chad Haga, een US-Amerikaner vun der Formatioun Subweb, huet dem Belsch seng Zäit mat 7 Sekonnen ënnerbueden.

Fir de Rescht vun de Coureuren, déi dee 17 Kilometer laange Parcours nach viru sech haten, huet et gegollt, dem Haga seng Beschtzäit ze knacken - dat hat sécherlech och de Bob Jungels fir, deen no enger duerchwuessener Leeschtung dëst Joer am Giro bei der leschter Etapp nach eng Kéier urappe wollt. De Lëtzebuerger Champion war kuerz no hallwer 4 un den Depart gaangen an ass bei der éischter Tëschenzäit als 9. ukomm. Deen Tempo huet de Coureur vun der Formatioun Deceunick-Quickstep och bis op d'Ligne d'Arrivée bäigehalen a koum um Enn mat engem Ecart vu 44 Sekonnen op den Haga zu Verona nees un.

A strong effort from @BobJungels today in Verona, which sees him slot into ninth provisional, with a time of 22:51.#Giro102 pic.twitter.com/BOdGwL79lK — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 2, 2019

Scho méi fréi war de Ben Gastauer un den Depart gaangen - de Schëfflenger koum mat engem Chrono vun iwwer 24 Minutten un. No an no sinn d'Haaptfavoritten op den Torricelle Circuit zu Verona gaangen, ma d'Victoire fir den Chad Haga huet ëmmer méi probabel ausgesinn, well Leit wéi Yates oder Roglic beim Tëschepointage scho Réckstand op den US-Amerikaner haten.

D'Victoire fir d'Ekipp Sunweb war domat ganz no a sécherlech ee klengen Trouscht, huet se dach missen Ausfäll vu Leit wéi den Tom Dumoulin a Sam Oomen hinuelen. Iwwerdeems ass d'Maglia Rosa op de Parcours gefuer.

#Giro🇮🇹



All the riders are out on the road now and @ChadHaga is still in the hot seat!🤞🏻 pic.twitter.com/yFaxAvbSXq — Team Sunweb (@TeamSunweb) 2. Juni 2019

An och de Vincenzo Nibali konnt den Chad Haga vun der éischter Plaz net verdrängen - den Hai vu Messina koum mat engem Réckstand vun 23 Sekonnen op d'Ligne d'Arrivée. Esou huet alles no der Victoire vum Amerikaner op der Etapp an dem Carapaz am General ausgesinn. Op de leschten Hektometer huet de Mann aus dem Ecuador nach eemol relancéiert an den Tour duerch Italien mat der d'Gesamtvictoire op en Enn bruecht.

Lloran un equipo, un país y un continente contigo. No le podía haber pasado a una persona mejor. ¡#VamosRichie! 🇪🇨🚂 #15Grandes Ⓜ️🏆 #Giro pic.twitter.com/s9ySpWwl0e — Movistar Team (@Movistar_Team) June 2, 2019

