Bei enger Etappecourse a Spuenien kënnt d'Christine Majerus no 4 Deeg op déi 11. Plaz am General. Gewonnen huet d'Elisa Longo Borghini aus Italien.

Um 4. a leschten Dag vun der Etappecourse Emakumeen Bira a Spuenien ass d'Christine Majerus no 155 Kilometer op déi excellent 2. Plaz gefuer. D'Lëtzebuergerin war an der Echappée vum Dag vertrueden an hat e Réckstand vu 4 Sekonnen op d'Gewënnerin Elisa Longo Borghini.

D'Italienerin huet sech och Schlussvictoire geséchert. D'Lëtzebuerger Champione gëtt déi 11. op 1 Minutt an 38 Sekonnen.

Klassement vun der 11. Etapp

1 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 4:11:02

2 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:04

3 Tayler Wiles (USA) Trek - Segafredo 0:00:04

4 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Women's Team 0:00:04

5 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:04

6 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:00:04

7 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) WNT - Rotor Pro Cycling Team 0:00:04

8 Victorie Guilman (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 0:00:04

9 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Movistar Women's Team 0:00:04

10 Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling 0:00:04

D'Schlussklassement

1 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 12:21:41

2 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:02

3 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:00:07

4 Tayler Wiles (USA) Trek - Segafredo 0:00:14

5 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Movistar Women's Team 0:00:34

6 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:00:36

7 Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling 0:00:45

8 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) WNT - Rotor Pro Cycling Team 0:01:07

9 Eider Merino Cortazar (Esp) Movistar Women's Team 0:01:07

10 Cristina Martinez Bonafe (Esp) Bizkaia - Durango 0:01:30

11 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:01:38

Schreiwes vum Christine Majerus



Christine Majerus réussit une excellente performance en prenant la deuxième place de la quatrième et dernière étape de l’Emakumeen Bira.

Pourtant, même si Christine possède de très bonnes qualités de grimpeuse, elle n’a jamais encore eu l’occasion d’exceller sur des épreuves de haute montagne comportant des cols. C’est maintenant chose faite avec la performance réalisée aujourd’hui.

La championne nationale qui était partie en échappée en compagnie de huit autres concurrentes a été rejointe par les principales leaders dont Amanda Spratt, Annemiek van Vleuten, Soraya Paladin ou encore Elisa Longo Borghini. Cette dernière a ensuite porté une attaque et se retrouve seule à l’avant de la course. Derrière l’équipe Mitchelton Scott se lance à la poursuite de Longo Borghini en assurant un rythme très intense. Christine s’accroche et réussit à suivre le rythme imposé par les principales leaders. Malheureusement le groupe ne réussit pas à revenir sur Longo Borghini et Christine, auteure d’un excellent sprint, vient prendre la deuxième place à seulement quatre secondes de Longo Borghini.

L’exploit était donc proche mais venir prendre une deuxième place aujourd’hui est déjà une grosse surprise pour la championne nationale qui ne s’attendait pas à être à pareille fête dans une cette dernière étape de 152 Kilomètres avec 4 cols à escalader. Taylor Wiles vainqueur hier complète le podium du jour.