De jonke Fransous huet seng Konkurrente mat enger Attack 16 Kilometer virun der Arrivée äiskal erwëscht a wënnt um Enn souverän déi 17. Etapp.

D'Etapp e Mëttwoch gouf vun engem Spëtzegrupp vu 17 Leit dominéiert, wou ënnert anerem och de Bob Jungels mat dobäi war. De Lëtzebuerger Champion konnt allerdéngs net bis zum Schluss mat deene Beschten aus der Echappé mathalen. Um Enn gouf et eng Victoire en solitaire vum jonke Fransous Nans Peters, dee sech 16 Kilometer virun der Arrivée aus de, Spëtzegrupp ofsetze konnt. Hie wënnt virum Esteban Chaves an dem Davide Formolo. De Bob Jungels ass als 18. mat 3 Minutten an 49 Sekonne Retard iwwert de wäisse Stréch gefuer. De Ben Gastauer koum op déi 58. Plaz, 9 Minutten a 6 Sekonnen nom Gewënner.

Am General bleift de Richard Carapaz am Rosa Maillot. Hien huet hei eng Avance vun 1 Minutt a 54 Sekonnen op den Nibali an 2 Minutten a 16 Sekonnen op de Primoz Roglic. De Bob Jungels ass hei de 27. op 50 Minutten a 14 Sekonnen an de Ben Gastauer de 66. op 2 Stonnen, 31 Minutten an 43 Sekonnen.

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

Eng laang Descente steet no 42 Kilometer um Programm. Dono geet et ëmmer nees biergop, datt mat enger Kopp vun der 4. Kategorie an zwou vun der Drëtter. D'Arrivée ass dann och op enger Kopp, dat no 181 Kilometer zu Antholz bei der Biathlon-Arena.

De Resumé vun der Etapp

No knapp 40 Kilometer um Passo della Mendola konnte sech déi éischt Coureuren ofsetzen. Schlussendlech ass ee Spëtzegrupp aus 18 Coureuren entstanen, wou och de Bob Jungels mat dobäi war. De Lëtzebuerger Champion war awer net vun Ufank un Deel vun der Echappé. Hien ass eleng hannendru gefuer a konnt do e Lach vun 30 Sekonnen zoufueren, fir de Sprong no vir ze packen. Hie gouf dann op dëser Etapp begleet vum Nans Peters (ALM), Fausto Masnada, Andrea Vendrame (ANS), Davide Formolo (BOH), Mirco Maestri (BRD), Amaro Manuel Anutnes, Virctor de la Parte (CCC), Tanel Kangert (EF1), Krists Neilands (ICA), Koen Bouwman (TJV), Thomas De Gendt (LTS), Esteban Chaves (MTS), Nicola Conci, Gianluca Brambilla (TFS), Chris Hamilton, Jan Bakelants (SUN) a Valerio Conti (UAD).

Hannen am Peloton huet d'Ekipp Movistar fir den Tempo gesuergt. Zu där Ekipp gehéiert jo de Leader am General, de Richard Carapaz, deen e Mëttwoch Gebuertsdag hat a 26 Joer al ginn ass.

De Spëtzegrupp konnt sech eng maximal Avance vu liicht iwwer 7 Minutten erausfueren. Um Fouss vun der Montée Richtung Elvas huet dunn de Jan Bakelants aus dem Spëtzegrupp eraus attackéiert. De Belsch konnt sech dunn och liicht ofsetzen.

Seng Avance op seng fréier Begleeder ass esouguer bis op eng Minutt geklommen. Am Grupp hannendru war jo awer den Davide Formolo dobäi an dee war geféierlech fir de General an dofir huet hannen am Peloton elo och d'Ekipp Ineos matgeschafft.

Am Verfolgergrupp huet den Thomas de Gendt dunn den Tempo ugezunn an do konnten nach laang net all seng Begleeder matgoen. Ee vun deenen, déi den Tempo net matgoe konnten, war de Bob Jungels. De Lëtzebuerger konnt de Sprong an d'Grupp mam Thomas de Gendt, Fausto Masnada, Krists Neilands, Davide Formolo, Nans Peters, Gianluca Brambilla a Chris Hamilton net packen. Si konnten dann och de Jan Bakelants anhuelen an dat nach virum Sommet zu Terento. An der Descente konnten de Conti an de Conci dunn nees opschléissen, esou dass 10 Leit un der Spëtzt waren.

D'Verfolgergrupp mam Bob Jungels an Esteban Chaves hat ronn 40 Kilometer virun der Arrivée knapp 40 Sekonne Retard no vir. De Peloton hat hei 6 Minutten a 45 Sekonne Réckstand. De Lëtzebuerger Champion huet dunn awer bis erof op Bruneck uerdentlech an d'Pedalle gedréckt a ronn 28 Kilometer virun der Arrivée hat de Bob Jungels d'Lach no vir nees zougemaach.

Ronn 25 Kilometer virun der Arrivée goufen et dunn aus dem Spëtzegrupp eraus nees weider Attacken. Do war et de Valerio Conti, dee jo schonns a Rosa gefuer war, dee sech ofsetze konnt. Hannendru sinn dunn nees zwou Gruppen entstanen an do war de Lëtzebuerger allerdéngs nëmmen am zweete Grupp. 21 Kilometer virun der Arrivée waren déi 18 Coureuren awer nees beieneen.

D'Avance louch nach ëmmer bei 6 Minutten, ma mat Astana huet elo am Peloton eng weider Ekipp gehollef.

Déi nächst Attack huet net laang op sech waarde gelooss, 16 Kilometer virun der Arrivée war et den Nans Peters, deen et op eege Fauscht probéiert huet. An de jonke Fransous vun der Ekipp AG2R konnt sech relativ séier eng Avance vu ronn 50 Sekonnen erausfueren.

Am Verfolgergrupp ass ee sech net richteg eens ginn, wien den Tempo maache soll an do ass et dem Conti ze bont ginn an deen huet op en Neits attackéiert. De Bob Jungels konnt hien awer nees anhuelen. Kuerz drop huet hien awer nach emol ugegraff an do krut hie mam Chaves an Neilands dann och zwee Begleeder. Den Nans Peters war iwwerdeems nach ëmmer eleng un der Spëtzt.

Mat knapp 55 Sekonnen Avance ass den Nans Peters op déi lescht schwéier 5 Kilometer erop Richtung Antholz gaangen. Spéitstens 4,3 Kilometer virun der Arrivée huet dunn de Bob Jungels seng Dreem vun der Etappevictoire misse begruewen. An der leschter Steigung konnt hien nämlech net méi mat de Beschte matfueren.

Fir den Nans Peters huet et elo richteg gutt ausgesinn, well hien hat 3 Kilometer virum Zil iwwer 1 Minutt Avance op den Neilands an de Chaves, déi de Conti ofhänke konnten. Kuerz drop huet de Chaves dunn och den Neilands stoegelooss an huet et eleng probéiert, fir de Peters anzehuelen.

An dëser leschter Montée ass awer och am Peloton eppes geschitt. Do war et nämlech d'Ekipp Astana vum Miguel Angel Lopez, déi Tempo gemaach huet. Allerdéngs konnt de jonke Kolumbianer op eemol den Tempo vu sengem eegenen Teamkomerod net méi matgoen. Am Uschloss koum dunn eng Attack vum Mikel Landa, wou sech de Hugh Carthy ugeschloss huet. De Carthy konnt awer net laang um Spuenier drubleiwen.



Kuerz dono ass den Nans Peters dunn och schonns uewen zu Antholz ukomm a konnt sech domat iwwer d'Etappevictoire freeën. Den Esteban Chaves ass op déi zweete Plaz komm. De Podium gouf komplettéiert vum Davide Formolo.

Iwwer 4 Minutten nom Gewënner ass du mam Mikel Landa deen éischte Favorit iwwer d'Linn gefuer, kuerz dono de Carapaz mam Lopez. Den Nibali, de Roglic an de Mollema nach e puer Sekonne méi spéit.

D'Resultater vun der Etapp