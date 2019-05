Et war eng ganz spannend Etapp vun Olang op Santa Maria di Sala wou hannert dem Cima de Pascal Ackermann op déi 2. Plaz koum.

No den a virun den 2 leschten schwéieren Biergetappen, ass et op der 18. Etapp gréisstendeels Biergof gaangen an esou gouf et mol nees eng kéier eng Etapp fir d'Sprinter. Un der Spëtzt war ganz laang awer eng Echappée déi ganz staark resistéiert huet an d'Course domadder richteg spannend gemaach huet.

Am Sprint konnt sech den Damiano Cima aus der Echappée ganz knapps virum Pascal Ackermann a Simone Consonni duerchsetzen.

Mat engem Retard vu 9 Sekonnen kënnt de Bob Jungels op déi 77. Plaz an de Ben Gastauer gëtt de 84. op 17 Sekonnen.

Am General bleift de Carapaz de Leader virum Nibali a Roglic. Hei ass de Bob Jungels de 27. op 50 Minutten an 23 Sekonnen an de Ben Gastauer ass de 84. mat engem Retard vun 2 Stonnen an 32 Minutten.

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

Ier et nees eng kéier sou richteg an d'Bierger geet, konnten d'Coureuren op der 18. Etapp nach eng kéier ausrouen. Et ass nämlech gréisstendeels de Bierg erof gaangen an et gouf just eng kleng Montée vun der 4. Kategorie ze iwwerwannen. Soumat war dëst eng Etapp fir d'Sprinter oder fir Coureuren an enger Echappée.

De Resumé vun der Etapp

Nodeems et an den éischte Kilometeren nach Bierg erop gaangen ass, gouf et dono eng länger Descente an där de Peloton e bësse gespléckt ginn ass an un der Spëtzt konnte sech 9 Coureuren ofsëtzen. Vun deenen sinn der dunn awer mam Nico Denz (AG2R-La Mondiale), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) an Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini) nëmmen 3 Coureuren iwwereg bliwwen déi hire Virsprong ëmmer weider bis op ronn 6 Minutte ausbaue konnte.

Spannung gouf sech deemno also am Duell ëm de bëschte Sprinter erwaart. Hei louchen den Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) virun der 18. Etapp nämlech just 13 Punkten auserneen woubäi de Fransous d'Nues vir hat.

Am Peloton hannert der Echappée, wou och de Bob Jungels an de Ben Gastauer mat dra waren, waren et d'Ekippen Bora-Hansgrohe an ICA (Israel Cycling Academy) déi fir hir jeeweileg Sprinter Pascal Ackermann (BORA) an Davide Cimolai (ICA) Tempo gemaach an de Réckstand och ëmmer weider reduzéiert hunn.

An engem Zwëschesprint 63 km virun der Arrivée konnt sech hannert de Echappée den Arnaud Démare géint de Pascal Ackermann duerchsetzen a seng Avance ëm 1 Punkt ausbauen.

Bei der Echappée gouf et dann awer nach e skurrile Moment wéi e Supporter säi Vélo op d'Strooss geheit huet an dono gestukiléierend fortgaangen ass. Et ass awer kee vun de Coureuren zu Schued komm.

Looks almost as if someone threw a bike onto the course in an act of sabotage 😱#Giro #Giro102 #Giro2019 pic.twitter.com/2Z9X92EgyB — Jonathan Rowe (@ronnyjowe) 30. Mai 2019

Nodeems den Ecart reduzéiert gouf, hunn se et am Peloton dono awer nees méi roueg ugoe gelooss a wollten d'Echappée net ze fréi afänken sou dat den Ecart vu ronn 2 Minutten op nees iwwer 4 Minutten ugewuess ass. Bora hat et och schwéier fir de Réckstand ze verréngeren wëll FDJ hat keen intérêt drunn fir d'Echappée erëm ze kréien fir dat den Arnaud Démare säin Trikot vum Punkteklassement sécher behält.

38 km virun der Arrivée war et weider en Ecart vu 4:20 Minutten an et war Quick-Step déi e Coureur mat un d'Spëtzt vum Peloton geschéckt hunn fir ze hëllefen sou dat den Ecart dunn nees geschmolt ass. De Peloton huet alles probéiert fir dës Course mat engem Sprint ze entscheeden mee déi 3 Coureuren an der Echappée hu staark resistéiert an et ass ganz enk ginn. 3 km virun der Arrivée war et en Ecart vun 33 Sekonnen.

Bis kuerz virun der Arrivée wosst een net op se et packen oder net. Op de leschte Meter waren se nach ëmmer vir wéi de Peloton de Print ugezunn huet a schlussendlech packt et den Damiano Cima nach tatsächlech fir als éischten iwwert d'Arrivée ze fueren. Op déi 2. Plaz koum de Pascal Ackermann virum Simone Consonni.

Am Punkteklassement huet de Pascal Ackermann mat senger 2. Plaz den Arnaud Démare iwwerholl an ass elo éischten mat engem Virsprong vun 13 Punkten.

D'Resultater vun der Etapp