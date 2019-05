De Richard Carapaz bleift an der Maglia Rosa. De Bob Jungels ass op bal 15 Minutten an de Ben Gastauer op iwwer 18 iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer.

D'Etapp gouf aus engem Spëtzegrupp eraus entscheet, deen mat iwwer 6 Minutten Avance op d'Favoritten aus dem General uewenaus ukomm ass. Vun den 12 Leit un der Spëtzt konnt sech um Enn den Esteban Chaves eng 2 Kilometer virum Zil decisiv ofsetzen an d'Victoire uewenaus feieren. Op déi 2. Plaz koum den Andrea Vendrame, dat virun dem Mann aus Portugal dem Amaro Antunes.

Ronn 6 an eng hallef Minutt méi spéit koum de Grupp mat de Favoritten am Zil un. Zwar goufen et erop op d'Biergarrviée eng Rei Attacken - keng dovunner konnt de Leader Carapaz awer esou richteg an de roude Beräich bréngen. Virun der schwéierer Biergetapp e Samschdeg koum et deemno am General e Freideg zu kenge gréissere Changementer.

De Lëtzebuerger Champion koum iwwerdeems mat engem Réckstand vu knapp 15 Minutten op de Chaves op déi 63. Plaz. De Bob Jungels steet domat am Generalklassement op der 27. Positioun an huet ee Réckstand vun iwwer 58 Minutten.

Mat engem Réckstand vun 18 Minutten an 30 Sekonnen ass de Ben Gastauer als 102. zu San Martino di Castrozza ukomm. Domat läit hien am General op der 83. Positioun, dat mat engem Ecart vun 2 Stonnen a 44 Minutten.

Giro d'Italia: 19. Etapp (31.5.19)

Weider Fotoe vum Giro d'Italia fannt Dir op pressphoto.rtl.lu.

Presentatioun vun der Etapp

Um Freideg huet mat der Arrivée uewenaus zu San Martino di Castrozza eng Biergarrivée op d'Cycliste gewaart. Zwou weider Schwieregkeeten huet de Peloton missen an Ugrëff huelen, dat mat dem Passo di San Boldo, ee Col vun der 3. Kategorie, a mat der Ponte Oltra, ee Bierg vun der 4.

De Resumé vun der Etapp

Och wann et e Freideg bei sonnege Wiederkonditiounen duerch ee flotte Biergpanorama vum Trentino gaangen ass, konnten d'Coureuren déi schéin Aussiicht net genéissen. Schliisslech ass et mat der leschter Schwieregkeet vum Dag erop op San Martino di Castrozza gaangen.

Ronn 50 Kilometer virun der Schlusslinn war ee staark besate 12-Mann-Grupp un der Spëtzt, deen zu där Zäit 8 Minutten an 30 Sekonne Virsprong hat. Bei der Dose Fuerer waren ënner anerem den Esteban Chaves, Giovanni Carboni an de Marco Marcato dobäi - mat dësem décke Virsprong huet et dono ausgesinn, wéi wann d'Spëtzeleit d'Etappevictoire ënnert sech géifen ausmaachen.

Am Haaptfeld huet d'Team Movistar ronderëm de Leader Richard Carapaz den Tempo vum Peloton virginn. Aus dem Grupp un der Spëtzt eraus huet de Manuele Boaro du versicht, fir sech aus der Dose Cyclisten ofzesetzen. D'Spëtzeleit hunn dem Italiener awer kee gréissere Virsprong zougestanen an hie just mat ronn 20 Sekonnen un der kuerzer Léngt gehalen. 15 Kilometer virum Zil gouf de Boaro nees ageholl an esou goung et nees mat 12 Leit vir weider.

Kuerz drop goung d'Geraibers lass - de Marco Canola war deen éischten, dee sech ee Virsprong vun e puer honnert Meter erausfuere konnt. Do hannendrun hu sech véier Mann zesummegedoen a wollten op de Leader opfueren - dat ass 8 Kilometer virum Zil och geschitt. De Canola konnt iwwerdeems dem Tempo net méi nofueren an huet misse lassloossen. Movistar huet am Peloton weider den Tempo virginn.

Déi nächst Attack koum vum Esteban Chaves. De Kolumbianer vun der Formatioun Mitchelton-Scott konnt ronn 2 Kilometer virun der Arrivée eng sec Tempoverschäerfung realiséieren a senge Konkurrenten déi néideg Meteren ofhuelen.

Um Enn sollten déi Meteren dem Kolumbianer dann och duergoen, fir d'Victoire ze feieren. D'Favoritte sinn e bësse méi spéit an de Bierg ënnen eragefuer an hunn d'Maglia Rosa - de Carapaz - ëmmer nees attackéiert. De Kolumbianer souz awer ferm um Suedel an huet seng gutt Form ënner Beweis gestallt. Virun der schwéierer Biergetapp vum Samschdeg ass de Virsprong vum Carapaz vun 1 Minutt a 54 Sekonnen op de Vincenzo Nibali onverännert. De Roglic bleift iwwerdeems och op der 3. Plaz mat engem Ecart vun 2 Minutten a 16 Sekonnen.

"Esteban Chaves is on 🔝 of the world!" 🙌



The @MitcheltonSCOTT rider solos to victory in Stage 19 of #Giro102



Look at the emotion at the end!#Giro #TheBreakaway pic.twitter.com/XS6qWZVHnh — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 31, 2019

D'Resultater vun der Etapp