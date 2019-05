Op der 2. Etapp hu vu Buerschent op Buerschent um Freideg 132,4 wallonnéiert Kilometer op d'Coureure gewaart.

Insgesamt sechs Montéeën an iwwer 2.800 Héichtemeter hunn d'Cyclisten op der 2. Etapp vun der Flèche du Sud missen hannert sech bréngen - Deementspriechend schwéier haten et eng Rëtsch Coureuren. Ëmmer nees goufen et Attacken aus dem Haaptfeld eraus, bis datt sech eng 12 Leit ofsetze konnten.

Am weidere Verlaf vun der Course sinn ëmmer nees Coureuren zeréckgefall, anerer hunn hir Chance probéiert. An der Schlussphas vun der 2. Etapp war dunn een Trio mat dem Gianni Marchand, Jannik Steimle a Lucas Rüegg un der Spëtzt Hinnen direkt nofuere konnten iwwerdeems just de Lenneter Teugels a Jesper Schultz, ma och de Leader Quinten Hermans huet sech un d'Spëtzeleit erugewot. Esou goung et zu 6 Mann op de leschte Kilometer.

An dësen Hermans sollt seng Klass op en Neits ënner Beweis stellen, laanscht seng Konkurrente fueren a sech domat eng weider Victoire an der Flèche du Sud sécheren. Mat dësem Succès konnt de Belsch iwwerdeems seng Féierung am General verdeedegen.

De Podium

1. Quinten Hermans

2. Karel Hnik

3. Toon Aerts

Dat komplett Resultat mat der Leeschtung vun de Lëtzebuerger läit eis nach net vir.