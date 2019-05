Op der laanger Etapp iwwer 224,5 Kilometer ass et vun Arendal op Sandefjord laanscht déi Norwegescher Nordséiküst gaangen.

D'Etapp war am Sprint fir den Edoardo Affini - den Italiener war eng Grëtz méi séier wéi d'Konkurrenz. Op knapp 7 Sekonne koum deen éischte gréissere Grupp am Zil un, dorënner och den Alex Kirsch.

De Lëtzebuerger ass no dëser gudde Leeschtung am General op der 18. Positioun, dat mat engem Ecart vu 17 Sekonnen op den Edvald Boasson Hagen.

De General

1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 17:37:40

2 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:00

3 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:00:07

4 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:08

5 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:09

6 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 0:00:10

7 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:00:10

8 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 0:00:10

9 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 0:00:11

10 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:12