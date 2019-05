Bei der 5. Editioun vun der Classique Morbihan konnt sech d'Lëtzebuerger Championne virun der Konkurrenz behaapten.

Iwwert déi knapp 121 Kilometer war d'Christine Majerus déi Séierst. D'Lëtzebuergerin konnt sech virun de Sofie De Vuyhst am Sprint duerchsetzen. Déi 3. Plaz um Podium goung un d'Italienerin Tatiana Guderzo.

No dësem Succès a Frankräich weist d'Formkurv vun der Sportzaldotin no uewen. D'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer hat des Eendagescourse och schonn virun 3 Joer gewonnen.

#Cyclisme. La Luxembourgeoise Christine Majerus décroche la Classique Morbihan à Plumelec https://t.co/2qHGCiJ2Ok pic.twitter.com/mFY7en5Ws7 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) 31. Mai 2019

Hei de Video vum Ament, wéi d'Christine Majerus iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer ass.

Dat offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus (Team National Luxembourg) s’est imposée aujourd’hui lors de la Classique Morbihan en devançant au sprint la belge Sofie de Vuyst (Parkhotel Valkenburg) deuxième et l’italienne Tatiana Guderzo (BePink) qui prend la troisième place.

Elle remporte l’épreuve au terme d’un sprint au sein d’un petit groupe de huit échappées au sommet de la côte de Cadoudal.

L’épreuve qui se déroulait en circuit sur une distance de 108 kilomètres comportait plusieurs sections de graviers et les concurrentes devaient escalader la célèbre et redoutable côte de Cadoudal à dix reprises.

Avec la difficulté du parcours, c’est d’abord un groupe d’une trentaine de concurrentes que l’on retrouve en tête de course à mi-parcours. Puis, à la suite de plusieurs offensives, c’est un groupe de huit concurrentes qui fausse compagnie au reste de ce groupe.

Christine Majerus sera ensuite la plus forte et la plus rapide pour aller remporter pour la deuxième fois cette Classique Morbihan. Elle s’était en effet déjà imposée en 2016.

A noter que pour l’équipe du Luxembourg Elise Maes prend la soixante cinquième place.

Demain Christine Majerus sera au départ du Grand Prix de Plumelec-Morbihan toujours en compagnie de l’équipe nationale du Luxembourg.