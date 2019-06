E Samschdeg goung et bei der Flèche du Sud vu Munneref iwwer 155,6 Kilometer op Réiser.

De Podium

1. Coen Vermeltfoort.

De Podium a Resultater vun de Lëtzebuerger leien eis nach net vir.

Klengen Iwwerbléck vun der Course

Bei herrleche Wiederkonditiounen ass e Samschdeg déi 3. Etapp vun de Flèche du Sud gefuer ginn, déi dëst Joer virun allem vum Quinten Hermans dominéiert gëtt.

Eng 35 Kilometer virum Zil waren awer 4 Mann vir an engem Grupp: Ivar Slik, Emil Toudal, Sjoerd Bax an Daan Soete. De Peloton hannendrun ass awer vu Kilometer zu Kilometer ëmmer méi no koum an esou konnt een op en Neits op eng Attack vum Belsche Coureur rechnen.

Um Enn huet alles no engem Massesprint vun engem 60-70 Mann-Peloton ausgesinn. Ronn 3 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée koum et beim Hermans zu engem technesche Problem an esou ass de Belsch als Leader vum General net méi fir eng Victoire vun der 3. Etapp a Fro komm. Op de leschte Meteren hat de Coen Vermeltfoort déi séierste Been a soumat war dem 31 Joer alen Hollänner d'Victoire zu Réiser net méi ze huelen.