Op der zweetleschter Etapp vum Tour duerch Norwegen ass de Lëtzebuerger iwwer 160 Kilometer vu Skien op Drammen mam Haaptfeld ukomm.

Zu Drammen hat den Alexander Kristoff vun der Formatioun UAE déi stäerkste Been. Am Sprint konnt den Norweeger sech virum Bob Jungels sengem Teamkolleg Alvaro Hodeg an dem Kristoffer Halvorsen vum Team INEOS duerchsetzen.

Den Alex Kirsch ass zäitgläich als 36. iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer. Am General läit de Lëtzebuerger mat engem Ecart vun 19 Sekonnen op der 19. Positioun.

General

1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 21:17:22

2 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:00:01

3 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:02

4 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 0:00:09

5 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:00:09

6 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:11

7 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 0:00:12

8 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:00:12

9 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 0:00:12

10 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:14