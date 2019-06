Déi leschten Etapp vun der 70. Editioun vun der Flèche du Sud war nom Sprint fir de Jannik Steimle - de General konnt de Quinten Hermans wannen.

Etappegewënner

De Jannik Steimle konnt sech déi leschten Etapp vun der Flèche du Sud am Sprint sécheren.

Dat komplett Resultat mat de beschte Lëtzebuerger läit eis nach net vir.

General

De Quinten Hermans konnt déi 70. Editioun vun der Flèche du Sud gewannen.

Beschte Lëtzebuerger gouf den Ivan Centrone.

Dat komplett Resultat läit eis nach net vir.

Iwwerbléck vun der Etapp

Op der 4. a leschter Etapp vun der Flèche du Sud goung et bei hëtzege Wiederkonditiounen iwwer 138 Kilometer vu Keel op Esch. 35 Kilometer virun der Arrivée ware 4 Mann vir - den Owen James, Adne Koster, Raphaël Krähemann a Sascha Weber vum LC Téiteng krute vum Peloton eng Avance vu knapps enger Minutt zougestanen.

D'Haaptfeld huet et awer fäerdegbruecht, dëse Quartett ronn 20 Kilometer virum Zil anzefänken, deemno gouf et ee Regroupement général. Nei Attacke goufe kuerz drop lancéiert an et war de Matthias Reutimann, dee mat enger Tempoverschäerfung aus dem Haaptfeld eraus op sech opmierksam maache konnt. De 24 Joer ale Schwäizer konnt eng Avance vu ronn enger hallwer Minutt erausfueren.

De Schäizer gouf awer nees agefaangen a sou goung et, wéi schonn d'Deeg virdrun, an de Sprint. Hei hat de Jannik Steimle déi stäerkste Been, soudatt sech den 23 Joer ale Coureur vum Team Vorarlberg-Santic virun der Konkurrenz behaapte konnt.

Am General huet sech iwwerdeems näischt méi geännert - dee konnt sech de Quinten Hermans vun der Formatioun Telenet Fidea Lions sécheren.