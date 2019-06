Um Programm den Owend steet den traditionelle Prolog. Et geet iwwer 2,1 Kilometer duerch d'Uewerstad.

Den éischte Coureur geet um 19 Auer un den Depart. De Peloton fiert um Parvis ënnert der Neier Bréck fort, dono geet et duerch d'Rue de la Semois, Direktioun Montée du Grund an de Breedewee erop. D'Arrivée ass an der Rue du Fossé beim Knuedler. Dee leschte Coureur fiert um 9 Auer fort. De Prolog ass dëst Joer méi kuerz wéi soss.



Déi éischt Etapp en Donneschdeg geet iwwer 191,3 Kilometer vun der Stad op Käerjeng. E Freideg geet déi 2. Etapp iwwer 168,6 Kilometer vu Stengefort op Rouspert. Déi 3. Etapp e Samschdeg féiert iwwer 178,7 Kilometer vu Munneref op Dikrech an déi 4. a lescht Etappe e Sonndeg geet iwwer 176 Kilometer vu Miersch an d'Stad.



Am ganze sinn déi Kéier 17 Equippen um Depart, dorënner 13 ProKontinental-Equippen an eng Lëtzebuerger Nationalequipe. Eng World-Tour-Ekipp ass dëst Joer net mat vun der Partie. Ënnert deenen am ganzen 119 Coureuren sinn och 14 Lëtzebuerger, dorënner de Pit Leyder, den Tom Wirtgen an de Kevin Geniets.

RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdréit den Tour dëst Joer eng éischte Kéier live, dofir ass och een Helikopter am Asaz fir Opnamen aus der Loft ze maachen. De Prologe gëtt vun den Owend 19 Auer un um 2. RTL an natierlech och op RTL.lu gewisen.