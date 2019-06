Kuerz an intensiv, esou war - wéi gewinnt - den Optakt vum Tour de Luxembourg e Mëttwoch den Owend an der Stad.

Bei gudden Temperaturen, awer schmeierem Wieder gouf de Prolog gefuer. Am Ganze sinn déi Kéier 17 Ekippen um Depart, dorënner 13 ProKontinental-Ekippen an d'Lëtzebuerger Nationalekipp. Eng World-Tour-Ekipp ass dëst Joer net mat vun der Partie. Ënnert deenen am Ganzen 116 Coureure si 14 Lëtzebuerger, dorënner de Pit Leyder, den Tom Wirtgen an de Kevin Geniets.

RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdréit den Tour dëst Joer eng éischte Kéier live, dofir ass och een Helikopter am Asaz, fir Opnamen aus der Loft ze maachen. Op RTL.lu ass den Tour am Livestream ze gesinn.

Wéinst de Schantercher an der Stad hat de Parcours vum Prolog par rapport zu de viregte Jore musse geännert ginn. Den Depart war ënnen an der Péitruss a vun do goung et dunn ouni gréisseren Ulaf de Breedewee erop. Um Enn setzt sech mam Fransous Christophe Laporte e Sprinter vu Cofidis duerch. Dat leschte Joer war hien nach wärend dem Prolog gefall.

De Laporte hat eng Avance vun 1 Sekonn op den Zweeten, de Däitsche Marcel Meisen, Drëtte gëtt de Belsch Piet Allegaert. Op Plaz 4 den Damien Gaudin, deen de Prolog vum Tour de Luxembourg jo schonn zweemol gewanne konnt.

Beschte Lëtzebuerger war de Kévin Geniets op der 8. Plaz. Hien hat e Retard vu 6 Sekonnen op de Christophe Laporte.

De Gewënner vum Tour d'lescht Joer, den Andrea Pasqualon, koum op déi 20. Plaz.

D'Coureure sinn um Parvis ënnert der Neier Bréck fortgefuer, dono goung et duerch d'Rue de la Semois, Direktioun Montée du Grund an dann dee géie Breedewee erop. D'Arrivée war an der Rue du Fossé beim Knuedler. De Prolog war 2,1 Kilometer laang.

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Klassement vir.

Déi éischt Etapp en Donneschdeg geet iwwer 191,3 Kilometer vun der Stad op Käerjeng. Dat dierft normalerweis eng fir d'Sprinter sinn.

E Freideg geet déi 2. Etapp iwwer 168,6 Kilometer vu Stengefort op Rouspert.

Déi 3. Etapp e Samschdeg féiert iwwer 178,7 Kilometer vu Munneref op Dikrech.

An déi 4. a lescht Etapp e Sonndeg geet iwwer 176 Kilometer vu Miersch an d'Stad.