De Fransous, dee schonns de Prolog gewanne konnt, konnt sech och en Donneschdeg op der 1. Etapp duerchsetzen.

Do gouf et am Schlusssprint allerdéngs nach eng elle Chute, wou de Justin Jules mam Laporte uneneegeroden ass a gefall ass. Hien ass ouni Vëlo an d'Zil gefall an ass uschléissend leiebliwwen. Hien huet misse mat der Ambulanz oftransportéiert ginn. Déi drëtt Plaz war fir den Eduard-Michael Grosu. De Kevin Geniets ass als 15. als beschte Lëtzebuerger iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer, dat an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner, genau wéi de Ken Conter als 17 an de Jan Petelin op der 26. Plaz.

FOTOGALERIE: Andréck vum Roland Miny op pressphoto.rtl.lu

Presentatioun vun der Etapp

En Donneschdeg goung et op der éischter Etapp vum Tour de Luxembourg iwwer 191 Kilometer vun der Stad Lëtzebuerg op Uewerkäerjeng. Um Wee bei d'Arrivée stoungen 3 Sprints um Programm an 3 Biergpräisser. 29 Kilometer virun der Arrivée ass et dunn op e Schluss-Circuit gaangen, deen dräimol huet misse gefuer ginn. Hei goung et iwwer Féngeg, Kënzeg an och Nidderkäerjeng, ier een dann zu Uewerkäerjeng op d'Arrivée gaangen ass.

De Resumé vun der Etapp

Direkt e puer Mol haten eng Rei Coureure probéiert, fir sech vum Peloton ofzesetzen, ma laang Zäit sollt dat net geléngen. No 30 Kilometer konnt sech dunn awer ee Grupp mat 4 Coureure vum Peloton léisen. Do waren et de Loic Vliegen (Wanty Gobert), de Szymon Rekita (Leopard Pro Cycling), de Raul Alcorcon (W52 FC Porto) an de Robin Carpenter (Rally UHC Cycling), déi de Spëtzegrupp forméiert hunn. De Leschtgenannte konnt dann och den 1. Sprint vum Dag zu Ell gewannen, genau esou wéi déi dräi Biergpräisser zu Holtz, Baschelt a Meecher. Domat wäert hien dann och e Freideg am Biergtrikot un den Depart goen.

No knapp 50 Kilometer louch d'Avance vum Quartett un der Spëtzt bei ronn 2 Minutten an 10 Sekonnen. Am Peloton war et iwwerdeems d'Ekipp Cofidis vum Leader Christophe Laporte, déi fir den Tempo gesuergt huet. Deemno sollt d'Avance och net weider an d'Luucht goen. 84 Kilometer virun der Arrivée war de Peloton dunn och nees bis op 20 Sekonnen erukomm, dunn hu si allerdéngs nees Tempo erausgeholl an d'Avance vum Spëtzegrupp ass am Uschloss och nees bis op 2 Minutten an 20 Sekonnen ugewuess.

Ronn 50 Kilometer virun der Arrivée huet de Peloton, nach ëmmer ugefouert vu Cofidis, nees däitlech den Tempo ugezunn. Vir huet een also och nach eemol méi séier misse fueren an dat huet dozou gefouert, dass de Carpenter zeréckgefall ass. Schonns e gutt Stéck méi fréi war schonns de Vliegen zeréckgefall, esou dass nëmmen nach den Alcorcon an de Rekita un der Spëtzt waren.

Nom éischte Passage op der Ligne d'Arrivée hate si nach knapp 30 Sekonnen Avance a goufe kuerz drop bal ageholl, ma do war et den Alessandro Tonelli, deen aus dem Peloton erausgefuer war an den Duo un de spëtzt nach eemol matgezunn huet. 15 Sekonne virun der Arrivée war d'Avance nees op 40 Sekonnen an d'Luucht gaangen, well d'ekippe sech am Peloton bekuckt hunn, Cofidis wollt net alles eleng maachen.

Doduerch, dass ee sech am Peloton net wierklech eens war, goufen et bei der zweeter Zil-Passage lauter Konterattacken, ma decisiv fortkommen, konnt keen. 6 Kilometer virun der Arrivée gouf den Trio un der Spëtzt dunn ageholl an elo waren d'Kaarten nees nei gemëscht.

Mat enger extrem héijer Vitess ass et dunn a Richtung Zil gaangen. Duerch dës héich Vitess war et kengem méi méiglech, sech ofzesetzen, esou dass et zu engem Massesprint komm ass. Do war de Christophe Laporte dee Séiersten. Kuerz virun der Arrivée war hien allerdéngs mam Justin Jules uneneegeroden, deen als Zweeten iwwer d'Ligne d'Arrivée gaangen ass, allerdéngs net méi op sengem Vëlo. Déi drëtt Plaz war fir den Eduard-Michael Grosu.

© Screenshot

D'Resultat vun der Etapp

© Screenshot

De General no der Etapp

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Resultat vir.