Dir kënnt den Tour de Luxembourg all Dag live op RTL Télé Lëtzebuerg, um Radio an op RTL.lu suivéieren.

E Freideg geet et op der zweeter Etapp iwwer 168,6 Kilometer vu Stengefort op Rouspert, e Samschdeg stinn 178,7 Kilometer um Programm, wann et vu Munneref op Dikrech geet an e Sonndeg ass déi lescht Etapp vun der Editioun 2019, wann et iwwer 176 Kilometer vu Miersch an d'Stad geet.

All d'Etappe kënnt der Live op RTL suivéieren. D'Kollege vum Radio si vun Ufank u mat derbäi a melle sech reegelméisseg aus der Course eran.

Op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu schalte mir eis e Freideg an e Samschdeg vu 16 Auer un eran. E Sonndeg dann op der 4. Etapp si mer vu 14.30 Auer u live dobäi.

De Stream fannt Dir an eisem Dossier

De Video vum Livestream am Dossier fannt Dir ëmmer eréischt vun deem Ament un, wou d'Emissioun leeft.