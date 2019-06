Op der zweeter Etapp ass et iwwer 168 Kilometer vu Stengefort op Rouspert gaangen.

De Pieter Weening konnt sech zu Rouspert d'Victoire op der 2. Etapp vum Tour de Luxembourg sécheren. Den Hollänner hat sech eng 13 Kilometer virun der Arrivée mam Joaquim Silva an dem Rémy Rochas aus dem Peloton ofgesat. Nodeems de Rochas hat misste lassloossen, sinn de Silva an de Rochas op déi lescht puer honnert Meter komm an do war et de Weening, dee sech mat engem Virsprong vun 2 Sekonnen op de Peloton konnt an d'Arrivée retten. Op déi zweete Plaz ass den Edouard Grosu gefuer an déi drëtte Plaz war fir de Gewënner vun zejoert Andrea Pasqualon. Als beschte Lëtzebuerger fiert de Pit Leyder zäitgläich als 10. iwwer d'Arrivée.

De Fransous Christophe Laporte ass och am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer a bleift Leader am General. Zweeten ass de Belsch Amie de Gendt op 10 Sekonnen. Beschte Lëtzebuerger ass de Kevin Geniets op 16 Sekonnen.

© Screenshot

RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdréit den Tour dëst Joer eng éischte Kéier live, dofir ass och een Helikopter am Asaz, fir Opnamen aus der Loft ze maachen. Vum Donneschdeg bis e Sonndeg um 1. Programm. Op RTL.lu ass den Tour am Livestream ze gesinn.

FOTOGALERIE: Andréck vum Roland Miny op pressphoto.rtl.lu

Presentatioun vun der Etapp

© Screenshot

Iwwer 168,6 Kilometer ass et e Freideg vu Stengefort op Rouspert gaangen. Um Wee op d'Arrivée stoungen 3 Sprint-Wäertungen an 3 Biergpräisser um Programm. Zum Schluss vun der Etapp huet ronderëm Rouspert ee Schlusscircuit op d'Coureure gewaart.

De Resumé vun der Etapp

Op der 2. Etapp huet et net laang gedauert, bis sech d'Echappé vum Dag forméiert hat. Schonn no den éischte 5 Kilometer hate sech de Konrad Geßner (D/Leopard), den Tobias Knaup (D/Lotto-Kern Haus) an de Wesley Mol (NL/Differdingen) ofgesat a konnte sech séier eng gréisser Avance erausfueren.

De Peloton huet dem Spëtzentrio maximal e Virsprong vu ronn 3 Minutten an 30 Sekonnen zougestanen. Beim éischte Passage zu Rouspert, eng 52 Kilometer virun der Arrivée, loung den Ecart nach bei 1 Minutt a 50 Sekonnen.

Kuerz nom Biergpräis um Roudenhaff, ronn 40 Kilometer virun der Arrivée, sinn de Knaup, de Mol an de Geßner agefaange ginn. Den Tempo am Peloton war elo bei villem Wand a Reen ganz héich an et hunn ëmmer méi Leit misse lassloossen. Vir un der Spëtzt hu sech d'Coureure géigesäiteg attackéiert a probéiert fir sech ofzesetzen an dem Christophe Laporte am General vun der Spëtzt ze verdrängen.

30 Kilometer virun der Arrivée huet sech e Grupp vun 11 Coureuren ofgesat a sech e Virsprong vu 17 Sekonnen erausgefuer. Mat dobäi och de Lëtzebuerger Pit Leyder. De Grupp un der Spëtzt war sech allerdéngs net richteg eens an esou goufe si no 5 Kilometer nees agefaangen.

Wéinst dem ville Wand hat een op der Arrivée Problemer mat de Barrikaden, déi riskéiert hunn ëmzefalen an de d'Strooss ze blockéieren.

© Screenshot

Um 2. Passage op der Arrivée, bei nach 20 Kilometer ze fueren, war de Peloton mat ënnert anerem dem Christophe Laporte, dem Tom Wirtgen an dem Pit Leyder an d'Längt gezunn an esou huet een deen zweete Biergpräis vum Dag an Ugrëff geholl. Am Michelsbierg konnte sech de Pieter Weening, de Joaquim Silva an de Rémy Rochas ofsetzen. 13 Kilometer virun der Arrivée hate si e Virsprong vun 25 Sekonnen. Kuerz drop huet de Rémy Rochas misse lassloossen.

Mat engem Virsprong vun 20 Sekonne sinn de Weening an de Silva an déi lescht 5 Kilometer gaangen.

Um Enn huet sech de Pieter Weening ganz knapp d'Victoire geséchert. Op déi zweete Plaz ass den Edouard Grosu gefuer an déi drëtte Plaz war fir de Gewënner vun zejoert Andrea Pasqualon. Als beschte Lëtzebuerger fiert de Pit Leyder zäitgläich als 10. iwwer d'Arrivée.

© Screenshot

De Christophe Laporte ass och am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer a bleift Leader am General. Zweeten ass de Belsch Amie de Gendt op 10 Sekonnen. Beschte Lëtzebuerger ass de Kevin Geniets op 16 Sekonnen.

© Screenshot

D'Resultat vun der Etapp

De General no der Etapp