Zu Dikrech ass de Jesus Herrada virum Maurits Lammertink an dem Tanguy Turgis iwwert d'Zillinn gefuer.

Bei schwéiere Wiederkonditiounen, zemools am Ufank vun der Course, hat de Jesus Herrada aus Spuenien zum Schluss déi meeschte Kraaft, fir zu Dikrech als éischte Coureur iwwert d'Zillinn ze fueren. E puer Sekonnen drop ass de Maurits Lammertink virum Anthony Turgis ukomm. De Christophe Laporte, Leader am General, war ronn 60 Kilometer viru Schluss wéinst Problemer mam Mo gezwongen opzehalen. Als beschte Lëtzebuerger ass de Pit Leyder als 13. an d'Zil komm, de Kevin Geniets ass mat engem Réckstand vun 1'02'' 17. ginn an den Tom Wirtgen hat e Réckstand vun 1'16''. No der 3. Etapp ass kee Lëtzebuerger méi ënnert den Éischten 10.

178 Kilometer stoungen op der 3. Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg tëscht Munneref an Dikrech um Programm. Et war um Samschdeg d'Kinneksetapp mat villen Héichtemeter a 5 Biergpräisser. Donieft gouf et och nach zwou Sprintwäertungen.

D'Coureuren hu sech op der 3. Etapp net vill Zäit gelooss a sou ass de Peloton scho kuerz nom Depart an zwou grouss Gruppen opgedeelt. 34 Coureure waren am grousse Spëtzegrupp, wou de Gaetan Pons als eenzege Lëtzebuerger dobäi war. Schonn no enger kuerzer Zäit hu sech hannert dem Peloton vill kleng Gruppe forméiert, ma och un der Spëtzt hu sech no enger Zäit 4 Coureure fonnt, déi sech an der Tëschenzäit e Virsprong vu ronn 4 Minutten op de Peloton erausgefuer hunn. De Robin Carpenter, de Mauro Finetto, den Alessandro Tonelli an och den Dries de Bondt waren d'Coureuren un der Spëtzt, déi sech laang vir gehalen hunn, och wann de Virsprong ëmmer méi kleng ginn ass. Mat schwéiere Wiederkonditiounen haten d'Coureuren ze kämpfen; Reen an och vill Loft hunn d'Bedéngungen verschwéiert.

Ronn 60 Kilometer virum Zil war et dann de Christophe Laporte, de Leader aus dem Generalklassement, dee wéinst Problemer mam Mo gezwonge war opzeginn.

Ëmmer méi Coureuren hunn et net méi gepackt weider drun ze bleiwen a sinn dann och distanzéiert ginn. Dorënner och de Robin Carpenter, dee ronn 20 Kilometer viru Schluss vum Spëtzegrupp ofgehaange ginn ass. Kuerz drop huet et dann och de Mauro Finetti erwëscht a sou war et fir déi zwee lescht Coureure vum Spëtzegrupp immens schwéier de Virsprong op de Peloton anzehalen. Ronn 17 Kilometer virum Zil ass et dem Peloton da gelongen de Spëtzegrupp anzehuelen.

Laang sollt et allerdéngs net beim Peloton bleiwen, kuerz drop konnte sech den Dries De Bondt, den Angelo Tulik an de Jesus Herrada ofsetzen. Mat engem Virsprong vun 19 Sekonnen op d'Verfolgergrupp ass et fir den Trio un der Spëtzt an déi lescht 10 Kilometer gaangen, wou dann elo och d'Sonn erauskomm ass. Op en Neits ass de Spëtzegrupp dann awer nees agefaange ginn, sou dass et dono ausgesinn huet, dass et mat engem gréissere Grupp an de Sprint geet.

Ma kuerz virum Zil konnt de Jesus Herrada vu Cofidis sech nach eng leschte Kéier ofsetzen a sech e klenge Virsprong erausfueren. Mat der leschter Kraaft ass et dann duergaange, sou dass de Coureur vu Cofidis déi 3.Etapp gewënnt.

D'Resultat vun der Etapp

