E Samschdeg war de Lëtzebuerger bei enger Manche vun der UCI Marathon Series am Mountainbike am Asaz.

No 100 Kilometer huet sech de Sören Nissen e Samschdeg beim UCI Mountainbike Marathon Malevil Cup an Tschechien als 6. klasséiert. De Lëtzebuerger hat e Retard vu 5 Minutten an 28 Sekonnen op de Gewënner Martin Stosek aus Tschechien.

Am UCI-Ranking läit de Sören Nissen aktuell op der 9. Plaz mat 325 Punkten.