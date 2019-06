Um Sonndeg war den Optakt vum Critérium du Dauphiné an do konnt sech am Sprint den Edvald Boasson Hagen virum Philippe Gilbert duerchsetzen.

Iwwer 142 km ass et op der 1. Etapp vun Aurillac op Jussac gaangen an do konnt sech am Massesprint den Edvald Boasson Hagen virum Philippe Gilbert an dem Wout van Aert duerchsetzen. Et war allerdéngs eng hiwweleg Etapp a vill Coureuren hunn och schonn éischter misse lasslossen sou dat de Peloton mat 61 Coureuren op d'Arrivée koum. Klassement Etapp 1 EDVALD BOASSON HAGEN (TEAM DIMENSION DATA) 3:24:33

2 PHILIPPE GILBERT (DECEUNINCK - QUICK - STEP) 0:00:00

3 WOUT VAN AERT (TEAM JUMBO - VISMA) 0:00:00

4 NILS POLITT (TEAM KATUSHA ALPECIN) 0:00:00

5 GREGOR MÜHLBERGER (BORA - HANSGROHE) 0:00:00

6 SONNY COLBRELLI (BAHRAIN - MERIDA) 0:00:00

7 JONAS KOCH (CCC TEAM) 0:00:00

8 ALEXEY LUTSENKO (ASTANA PRO TEAM) 0:00:00

9 BENOIT COSNEFROY (AG2R LA MONDIALE) 0:00:00

