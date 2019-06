De Belsch konnt sech no 180 Kilometer zu Craponne-sur-Arzon am Sprint virum Guillaume Martin duerchsetzen.

Op der zweeter Etapp vum Critérium du Dauphiné ass et iwwer 180 Kilometer vu Mauriac op Craponne-sur-Arzon gaangen.

Nodeems d'Echappé vum Dag agefaange gi war, hate sech 30 Kilometer virun der Arrivée den Dylan Teuns an de Guillaume Martin mat e puer anere Coureuren aus dem Peloton ofgesat. 10 Kilometer drop hat de Martin an der Côte de Saint-Victor-sur-Arlanc aus dem Grupp eraus attackéiert an nëmmen den Teuns konnt him nogoen. Um Enn hunn déi zwee Coureuren d'Victoire am Sprint ënnert sech ausgemaach an do war de Belsch méi séier an huet sech d'Victoire geséchert. Fir de Martin war et deemno déi zweete Plaz. Als Drëtten ass de Jakob Fuglsang op 13 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Am Grupp vum Dän waren ënnert anerem och nach den Thibaut Pinot, de Petr Vakoc, de Chris Froome, den Nairo Quintana an den Adam Yates.

Am General läit elo den Teuns mat engem Virsprong vun 3 Sekonnen op de Martin a Féierung. Drëtten ass de Fuglsang op 20 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 4:12:41

2 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:00

3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:13

4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:13

5 Michael Woods (Can) EF Education First 0:00:13

6 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:13

7 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:00:13

8 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:13

9 Wout Poels (Ned) Team Ineos 0:00:13

10 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:13

11 Chris Froome (GBr) Team Ineos 0:00:13

12 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:44

13 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:44

14 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:00:44

15 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:44

De General

1 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 7:37:03

2 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:03

3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:20

4 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:21

5 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:24

6 Michael Woods (Can) EF Education First 0:00:24

7 Wout Poels (Ned) Team Ineos 0:00:24

8 Chris Froome (GBr) Team Ineos 0:00:24

9 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:24

10 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:24