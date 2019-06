Op der 1. Etapp vum Energy Women's Tour an England ass et iwwer 157,6 Kilometer vu Beccles op Stowmarket gaangen.

Op der 1. Etapp vun der Engergy Women’s Tour an England ass d’Christine Majerus déi 31. ginn. D’Lëtzebuergerin ass am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer an hat ee Retard vu 4 Sekonnen op d’Gewënnerin a Co-Equipière Jolien d’Hoore aus der Belsch.

D'Hoore huet sech am Sprint aus engem Grupp vun 12 Coureusen eraus behaapt.

D’Christine Majerus huet no der 1. Etapp den Trikot vun der beschter Biergfuererin op hire Schëlleren. Leaderin ass d'Jolien d'Hoore.

D'Klassement vun der Etapp

1 D'HOORE Jolien (Boels Dolmans Cyclingteam) 4:09:12

2 PIETERS Amy (Boels Dolmans Cyclingteam) 0:00:00

3 BRENNAUER Lisa (Wnt Rotor Pro Cycling Team) 0:00:00

4 FOURNIER Roxane (Movistar Team Women) 0:00:00

5 VOS Marianne (Ccc - Liv) 0:00:00

6 HOSKING Chloe Elle (Ale Cipollini) 0:00:00

7 CONFALONIERI Maria Giulia (Valcar Cylance Cycling) 0:00:00

8 GUTIERREZ RUIZ Sheyla (Movistar Team Women) 0:00:00

9 LETH Julie (Bigla) 0:00:00

10 ROY Sarah (Mitchelton Scott) 0:00:00

...

31 MAJERUS Christine (Boels Dolmans Cyclingteam) 0:00:04

De General

1 D'HOORE Jolien (Boels Dolmans Cyclingteam) 4:09:02

2 PIETERS Amy (Boels Dolmans Cyclingteam) 0:00:04

3 BRENNAUER Lisa (Wnt Rotor Pro Cycling Team) 0:00:06

4 GUTIERREZ RUIZ Sheyla (Movistar Team Women) 0:00:07

5 VOS Marianne (Ccc - Liv) 0:00:08

6 RIVERA Coryn (Team Sunweb) 0:00:08

7 FOURNIER Roxane (Movistar Team Women) 0:00:10

8 HOSKING Chloe Elle (Ale Cipollini) 0:00:10

9 CONFALONIERI Maria Giulia (Valcar Cylance Cycling) 0:00:10

10 LETH Julie (Bigla) 0:00:10

...

32 MAJERUS Christine (Boels Dolmans Cyclingteam) 0:00:14

Schreiwes Christine Majerus



Le coup d'envoi du OVO Women's Tour, épreuve figurant au calendrier du World Tour féminin en six étapes qui se déroule du lundi 10 juin au samedi 15 juin en Grande-Bretagne, a été donné aujourd'hui dans la localité de Beccles. L'arrivée a été jugée à Stowmarket après 157 kilomètres parcourus par les concurrentes. Le profil relativement plat, bien que plus vallonné en fin de course, a fait la part belle aux sprinteuses d'autant plus que la pluie qui s'est abattue tout au long de la course a pu quelque peu refroidir les ardeurs du peloton.

C'est au terme d'un excellent travail d'équipe, que la belge et équipière de Christine Majerus, Jolien d'Hoore, s'impose largement au sprint dans le final de cette étape. Protégée dans les roues de ses équipières, la belge était idéalement placée pour lancer son sprint tandis qu'Amy Pieters réussit le doublé pour l'équipe Boels Dolmans en prenant derrière elle la deuxième place. L'allemande Lisa Brennauer (WNT Rotor Pro Cycling) termine quant à elle la troisième place.

Christine Majerus a réalisé quant à elle une très bonne course en roulant pour le collectif de Boels Dolmans mais également en disputant les grands prix de la montagne. Elle termine à la 31ème place dans le peloton et s'empare du premier maillot de leader du grand prix de la montagne à l'issue de la première étape.

Au classement général provisoire, Jolien d'Hoore prend la tête et revêt le premier maillot jaune. Elle compte quatre secondes d'avance sur sa coéquipière Amy Pieters.