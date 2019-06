Wann een doheem virum Ecran setzt, ass et jo ëmmer schwéier, sech virzestellen, wat et iwwerhaapt bedeit, déi Biller kënnen ze gesinn.

Wärend dem Skoda Tour de Luxembourg konnt eng Ekipp vum Magazin d’Ekipp ronderëm d’Tëleesproduktioun begleeden. Duerfte mat an de Regie-Camion, wou all d’Biller ukommen a konnten och den Helikopter vun noem um Findel filmen.

Dës 79. Editioun vum Skoda Tour de Luxembourg ass fir d’éischte Kéier live op der Tëlee gewise ginn. Dofir koum dann och extra aus der Belsch en Helikopter, deen d’Coureuren aus der Loft suivéiert huet.

25 Leit waren un dëser Tëleesproduktioun bedeelegt. Gefilmt gouf vun 3 Motorrieder, 4 feste Kamerae bei der Arrivée an dem Helikopter.

Am Regie-Camion sinn al d’Biller zesummekomm. Iwwermëttelt goufen dës vun all de Kameraen iwwert Internetverbindung. An der Regie war de Realisateur Martijn Lindenberg dofir zoustänneg, fir déi passend Biller vun de verschiddene Kameraen erauszewielen.

D’Live-Diffusioun ass néideg, fir dass de Skoda Tour de Luxembourg kann déi nächst Joren an d’Kategorie vun den UCI ProSeries opgeholl ginn. Dëst Joer huet dat d’Organisateure scho 4 Mol méi kascht wéi déi zwee Jore virdrun, wou d’Course scho konnt live um Internet gestreamt ginn.

Wann an Zukunft eng international Tëleesiwwerdroung ugestrieft gëtt, da muss weider investéiert ginn, well dann zousätzlech e Fliger muss iwwert Lëtzebuerg kreesen, dee kann an Héichfrequenz d’Course weltwäit iwwerdroen.