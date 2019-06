Op der 2. Etapp vum Energy Women's Tour an England goung iwwer 62,5 Kilometer, Depart an Arrivée waren am Kent Cyclopark.

Op der 2. Etapp vun der Engergy Women’s Tour an England ass d’Christine Majerus déi 19. ginn. Si ass mam éischte Grupp iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. D'Marianne Vos war aus engem Grupp vun 19 Dammen eraus am Sprint déi Séierst, dat virum Elizabeth Deignan aus Groussbritannien an dem Sarah Roy aus Australien.

Am General huet d'Marianne Vos elo och d'Féierung iwwerholl. D'Hollännerin huet hei elo eng Avance vun 9 Sekonnen op d'Elizabeth Deignan an op hir Landsfra Amy Pieters. Hei ass d'Lëtzebuerger Championne elo op der 17. Plaz mat engem Retard vun 19 Sekonnen.

D’Christine Majerus huet och nach no der 2. Etapp den Trikot vun der beschter Biergfuererin op hire Schëlleren.

D'Klassement vun der Etapp

1 Vos Marianne CCC - Liv

2 Deignan Elizabeth Trek-Segafredo Women

3 Roy Sarah Mitchelton-Scott

4 Cecchini Elena Canyon SRAM Racing

5 Confalonieri Maria Giulia Valcar Cylance Cycling

6 Bertizzolo Sofia Team Virtu Cycling

7 Rivera Coryn Team Sunweb

8 Fournier Roxane Movistar Team

9 Longo Borghini Elisa Trek-Segafredo Women

10 Lippert Liane Team Sunweb

...

19 MAJERUS Christine (Boels Dolmans Cyclingteam)

De General

1 Vos Marianne CCC - Liv 5 5:43:14

2 Deignan Elizabeth Trek-Segafredo Women 0:09

3 Pieters Amy Boels - Dolmans Cycling Team ,,

4 Rivera Coryn Team Sunweb 0:10

5 Roy Sarah Mitchelton-Scott 0:11

6 Brennauer Lisa WNT-Rotor Pro Cycling ,,

7 Confalonieri Maria Giulia Valcar Cylance Cycling 0:15

8 Fournier Roxane Movistar Team ,,

9 Cecchini Elena Canyon SRAM Racing ,,

10 Lippert Liane Team Sunweb ,,

...

17 MAJERUS Christine Boels Dolmans Cyclingteam 0:19

Schreiwes vum Christine Majerus



La deuxième étape du OVO Women's Tour prenait place aujourd'hui à Kent dans l'enceinte du Cyclopark sous la forme d'un critérium de 62.5 kilomètres. Les concurrentes devaient réalisé 25 tours de ce circuit tout plat qui développait 2.5 kilomètres. Malgré quelques tentatives d'échappées, le circuit très rapide ne laissait guère de suspense et les concurrentes se sont donc logiquement départagées à l'issue d'un sprint massif.

A ce jeu là, c'est la néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv) qui s'est révélée être la plus rapide ce jour et elle l'emporte avec une bonne longueur d'avance sur Lizzie Deignan deuxième (Trek Segafredo) et Sara Roy (Mitchelton Scott) troisième.

Christine Majerus a quant à elle terminé la course à la 19ème place dans le même temps que la vainqueur du jour. Elle conserve sa tunique noire de leader de la montagne à l'issue de cette deuxième étape et pointe à la 17ème place au classement général provisoire à 19 secondes de Marianne Vos qui fait coup double et qui s'empare du maillot jaune de leader.