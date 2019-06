De Sam Bennett aus Irland huet sech en Dënschdeg op der 3. Etapp vum 71. Critérium du Dauphiné am Sprint d'Victoire geséchert.

Op der drëtter Etapp vum Critérium du Dauphiné ass et iwwer 177 Kilometer vu Le Puy-en-Velay op Riom gaangen.

En Dënschdeg gouf et och op der 3. Etapp eng Echappé, ma déi sollt net duerchkommen, esou dass et um Enn zu engem Massesprint komm ass, wou sech schlussendlech de Sam Bennett vun der Ekipp Bora-hansgrohe duerchsetze konnt. De Coureur aus Irland konnt sech virum Belsch Wout van Aert an dem Italiener Davide Ballerini duerchsetzen.

Am General konnt de Belsch Dylan Teuns de Giele Maillot behaapten. Hei huet hien eng Avance vun 3 Sekonnen op de Fransous Guillaume Martin an 20 Sekonnen op den Alexey Lutsenko aus dem Kasachstan.

D'Klassement vun der Etapp

1 Bennett Sam BORA - hansgrohe

2 van Aert Wout Team Jumbo-Visma

3 Ballerini Davide Astana Pro Team

4 Venturini Clément AG2R La Mondiale

5 Theuns Edward Trek - Segafredo

6 Boasson Hagen Edvald Team Dimension Data

7 Hodeg Álvaro José Deceuninck - Quick Step

8 Debusschere Jens Team Katusha Alpecin

9 Mezgec Luka Mitchelton-Scott

10 Lambrecht Bjorg Lotto Soudal

De General

1 Teuns Dylan Bahrain Merida

2 Martin Guillaume Wanty - Gobert Cycling Team 0:03

3 Lutsenko Alexey Astana Pro Team 0:20

4 Fuglsang Jakob Astana Pro Team ,,

5 Quintana Nairo Movistar Team 0:24

6 Pinot Thibaut Groupama - FDJ ,,

7 Woods Michael EF Education First ,,

8 Froome Chris Team INEOS ,,

9 Poels Wout Team INEOS ,,

10 Yates Adam Mitchelton-Scott ,,