Op der 3. Etapp vum Energy Women's Tour an England ass et iwwer 145,1 Kilometer vun Henley-on-Thames op Blenheim Palace gaangen.

Op der 3. Etapp vun der Engergy Women’s Tour an England ass d’Christine Majerus déi 32. ginn. D’Lëtzebuergerin ass am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer an hat ee Retard vun 3 Sekonnen op d’Gewënnerin a Co-Equipière Jolien d’Hoore aus der Belsch.

D'Hoore huet sech am Sprint aus engem Grupp vu 17 Coureusen eraus behaapt, dat virum Lisa Brennauer an dem Demi Vollering.

Nei Leaderin am General ass elo d'Lisa Brennauer, dat dës Course schonns am Joer 2015 gewanne konnt. Am General huet si eng Avance vu 5 Sekonnen op d'Coryn Rivera aus den USA a 6 Sekonnen op d'Elizabeth Deignan aus Groussbritannien. Hei läit d'Lëtzebuerger Championne op der 19. Plaz op 19 Sekonnen.

D’Christine Majerus huet och nach ëmmer no der 3. Etapp den Trikot vun der beschter Biergfuererin op hire Schëlleren.

D'Klassement vun der Etapp

1 d'Hoore Jolien Boels - Dolmans Cycling Team

2 Brennauer Lisa WNT-Rotor Pro Cycling

3 Vollering Demi Parkhotel Valkenburg

4 Fournier Roxane Movistar Team

5 Roy Sarah Mitchelton-Scott

6 Deignan Elizabeth Trek-Segafredo Women

7 Duval Eugénie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

8 Confalonieri Maria Giulia Valcar Cylance Cycling

9 Niewiadoma Katarzyna Canyon SRAM Racing

10 Bertizzolo Sofia Team Virtu Cycling

...

32 MAJERUS Christine (Boels Dolmans Cyclingteam) 0:03

De General

1 Brennauer Lisa WNT-Rotor Pro Cycling

2 Rivera Coryn Team Sunweb 0:05

3 Deignan Elizabeth Trek-Segafredo Women 0:06

4 Pieters Amy Boels - Dolmans Cycling Team ,,

5 Roy Sarah Mitchelton-Scott 0:08

6 d'Hoore Jolien Boels - Dolmans Cycling Team 0:10

7 Fournier Roxane Movistar Team 0:12

8 Confalonieri Maria Giulia Valcar Cylance Cycling ,,

9 Lippert Liane Team Sunweb ,,

10 Andersen Susanne Team Sunweb 0:13

...

19 MAJERUS Christine (Boels Dolmans Cyclingteam) 0:19

Schreiwes Christine Majerus



La troisième étape aura été marquée par plusieurs chutes dont l’une impliquant une grande partie du peloton a nécessité la neutralisation de la course à mi-parcours afin de pouvoir assurer la sécurité des concurrentes et l’arrivée de renfort de véhicules médicaux. Un certain nombre de concurrentes ont été contraintes à l’abandon lors de cette étape et notamment Marianne Vos qui portait le maillot jaune au départ de l’étape.

Aujourd’hui, l'étape longue et nerveuse de 145.1 kilomètres qui reliait la ville de Henley à celle de Blenheim, a été remportée par la belge Jolien d'Hoore (Boels Dolmans) qui s'offre donc une deuxième victoire sur ce tour. Elle s'impose largement à l'issue d'un sprint massif devant Lisa Brennauer deuxième et Demi Vollering troisième.

Christine Majerus termine au sein du peloton à la 32ème place. La championne nationale, qui a disputé les grands prix de la montagne sur cette étape, conforte son maillot de leader de la montagne et figure à la 19ème place au classement général provisoire à 17 secondes de Lisa Brennauer, nouvelle leader au classement général.

Coryn Rivera et Lizzie Deignan talonnent de près l'allemande Brennauer en se positionnant respectivement à la deuxième et troisième place du classement général à 3 secondes pour Rivera et 4 secondes pour Deignan.