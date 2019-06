🏆 La victoire pour @WoutvanAert !

💛 Le Maillot Jaune pour @AdamYates7 !



⏪ Revivez en vidéo les arrivées des 2⃣ gagnants du jour !



🏆 @WoutvanAert claims the win !

💛 @AdamYates7 claims the Yellow Jersey!



⏪ Relive the finish of the 2⃣ winners of today!#Dauphiné pic.twitter.com/1TugQenRwb