Dëse Weekend waren zu Aigle déi Schwäizer Meeschterschaften op der Pist. D'Claire Faber koum do an der Punkte-Course an am Scratch op d'Plazen 2 an 3.

Gewonne goufen d'Punkte-Course an de Scratch vum Andrea Waldis. D'Claire Faber ass no hirer 2. an 3. Plaz och nei an éischt Lëtzebuerger Championne bei den Dammen op der Pist an deenen 2 Disciplinnen. © Jimmy Wagner