Zu Gippingen an der Schwäiz stoung fir déi jonk Männer den Dräi-Länner-Championnat vun den U23 um Programm.

Nieft Coureuren aus Däitschland an der Schwäiz waren och Lëtzebuerger am Asaz.

Hei war et de Ken Conter (CCF Chambery Cyclisme Formation), deen no 166,1 Kilometer als éischte Lëtzebuerger iwwert de wäisse Strich gefuer war. Hien hat um Enn eng Avance vun 1 an enger hallwer Sekonn op de Misch Leyder (VC Diekirch/ Leopard Cycling). Drëtte gouf den Arthur Kluckers (VC Schengen/ Leopard Pro Cycling) .

