Ënnert anerem waren et och 4 international Gréissten, déi de wee a Lëtzebuerg fonnt haten, fir hire Sport dem Public ze presentéieren.

Um Samschdeg war am Skatepark an der Péitruss e BMX Concours, wou d'Coureuren hier impressionant Tricke virum Public weise konnten.

Am Mëttelpunkt stounge mam Fransous Anthony Perrin an den zwee Spuenier Courage Adams a Varo Hernandez ewéi och der Legende Viki Gomez international Gréissten, déi d'Organisateuren op Lëtzebuerg gelackelt kruten.

BMX- eng Sportaart um Virmarsch

D’Zil heibäi war et ënnert anerem de Sport méi no un d'Leit ze bréngen an déi Jonk fir de BMX ze motivéieren.

D’Geschicht vum BMX geet zréck an 60er Joeren. Deemools war Motocross an den USA immens beléift. Well awer besonnesch Jonker de Motocross praktizéieren wollten, dës awer vill ze deier waren, hunn se hir Vëloen ëmgebaut an esou huet sech nom Motocross, och de Bicycle-Motocross-Sport, och BMX genannt, etabléiert. Weltwäit ass d’Sportaart zu engem Trend ginn. Zënter 2008, ass de BMX schonn olympesch, wat Coursen iwwer Hiwwelen ugeet.