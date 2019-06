Op der leschter Etapp konnt sech am Sprint de Bryan Coquard virum Pierre Barbier an Emils Liepins duerchsetzen.

Déi lescht war eng ganz flaach Etapp iwwer 158,4 km vun Tongeren op Beringen an ass wéi erwaart an engem Massesprint op en Enn gaangen. Dee séiersten war hei dann de Fransous Bryan Coquard (Vital Concept) virum Pierre Barbier (Natura4ever) an dem Emils Liepins (Wallonie Bruxelles).

De General gewënnt de jonke Belsch Remco Evenepoel (Quick Step) virum Victor Campenaerts (Lotto Soudal) an dem Tim Wellens (Lotto Soudal).

LINK: Op der 4. Etapp huet den Alex Kirsch no enger Chute missen opginn

Klassment 5. Etapp

1 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 3:17:15

2 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:00

3 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:00:00

4 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 0:00:00

5 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 0:00:00

6 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 0:00:00

7 Gijs Van Hoecke (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:00:00

8 Corné Van Kessel (Ned) Telenet Fidea Lions 0:00:00

9 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

10 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:00

Generalklassement

1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 15:49:33

2 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:00:52

3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:02:02

4 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 0:02:12

5 Jasper Philipsen (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:02:13

6 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:13

7 Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:22

8 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:24

9 Connor Swift (GBr) Team Arkéa - Samsic 0:02:25

10 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:39