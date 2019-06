Op der 8. Etapp konnt sech den Dylan van Baarle aus enger Echappée eraus duerchsetzen. Am General huet de Jakob Fuglsang sech net iwwerrasche gelooss.

Aus enger Echappée eraus konnt sech den Dylan van Baarle am Sprint géint den Jack Haig duerchsetzen. Am Peloton huet sech de Jakob Fuglsang net iwwerrasche gelooss an hat keng Problemer seng éischt Plaz am General virum Tejay van Garderen an Emanuel Buchmann ze verdeedegen. Dëst ass déi 2. Victoire fir den Dän am General vum Critérium du Dauphiné no 2017.

Op der 8. a leschter Etapp ass et iwwer 113,5 km vu Cluses bis op Champéry an d'Schwäiz gaangen. Och wann d'Etapp just eng Distanz vun 113 km opzeweisen hat sou war et dann awer nach eng kéier eng ganz schwéier fir d'Coureuren. Am ganzen goufen et nämlech 4 Bierger vun der 3. Kategorie, 1 vun der 2. Kategorie an 2 vun der 1. Kategorie ze iwwerwannen.

No e puer Kilometer konnt sech eng Echappee ofsetzen an där een ënner anerem de Warren Barguil, Jack Haig, Nils Politt, Dylan Van Baarle, Julian Alaphilippe, Alessandro De Marchi, Felix Grosschartner a Cark Frederik Hagen erëmfanne konnt. Dës Echappée konnt sech e Virsprong vu bis zu 4 Minutten erausfueren.

47 km virun der Arrivée huet den Adam Yates oprond vu Moproblemer missen opginn a konnt domadder seng 2. Plaz am General net verdeedegen. An och de Steven Kruijswijk huet kuerz viru Schluss missen opginn wëll en einfach keng Kraaft méi hat wat och op eng Krankheet zeréckzeféieren ass.

Un der Spëtzt ass d' Echappée am leschte Passage vun den 2 Bierger ausernee gefuer an et waren just nach den Jack Haig an den Dylan Van Baarle déi déi lescht Kilometeren zesummen un der Spëtzt gefuer sinn. De Jakob Fuglsang ass iwwert déi ganz Etapp am Peloton matgefuer an och wann nach e puer Coureuren wéi den Thibaut Pinot et mat Attacken probéiert hunn sou huet sech den Dän net iwwerrasche gelooss.

Klassement 8. Etapp

1 DYLAN VAN BAARLE (TEAM INEOS) 03H 05' 48''

2 JACK HAIG (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 00' 00''

3 CARL FREDRIK HAGEN (LOTTO SOUDAL) + 00H 00' 50''

4 WARREN BARGUIL (TEAM ARKEA - SAMSIC) + 00H 01' 12''

5 SEPP KUSS (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 01' 12''

6 SÉBASTIEN REICHENBACH (GROUPAMA - FDJ) + 00H 01' 12''

7 JULIAN ALAPHILIPPE (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 01' 16''

8 ALEXEY LUTSENKO (ASTANA PRO TEAM) + 00H 01' 59''

9 XANDRO MEURISSE (WANTY - GOBERT CYCLING TEAM) + 00H 01' 59''

10 EMANUEL BUCHMANN (BORA - HANSGROHE) + 00H 01' 59''

Generalklassement

1 JAKOB FUGLSANG (ASTANA PRO TEAM) 30H 44' 27''

2 TEJAY VAN GARDEREN (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 20''

3 EMANUEL BUCHMANN (BORA - HANSGROHE) + 00H 00' 21''

4 WOUT POELS (TEAM INEOS) + 00H 00' 28''

5 THIBAUT PINOT (GROUPAMA - FDJ) + 00H 00' 33''

6 DYLAN TEUNS (BAHRAIN - MERIDA) + 00H 01' 11''

7 ALEXEY LUTSENKO (ASTANA PRO TEAM) + 00H 01' 12''

8 DANIEL MARTIN (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 01' 21''

9 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 01' 24''

10 ROMAIN BARDET (AG2R LA MONDIALE) + 00H 01' 38''