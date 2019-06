Op der 2. Etapp huet de Luis Leon Sanchez am Schluss attackéiert an e Virsprong op d'Arrivée gerett. 2. gouf de Peter Sagan virum Matteo Trentin.

Kuerz virun der Arrivée konnt sech de Luis Leon Sanchez am Bierg erof ofsetzen a gewënnt mat engem Virsprong vu 6 Sekonnen virum Peter Sagan a Matteo Trentin. De Kevin Geniets gëtt op de nämlechte Retard den 22. a läit am General mat engem Retard vu 26 Sekonnen op der 15. Plaz.

An der 2. Etapp vun der Tour de Suisse gouf e Circuit 3 mol gefuer an deem et all kéier 2 Bierger vun der 2. Categorie ze iwwerwannen goufen. Am ganzen ass et iwwer 159,6 km vun Langenau im Emmental nees zeréck op Langenau im Emmental gaangen.

Am Ufank vun der Coure an am éischte Bierg war et e Quartett mam Guillaume Van Keirsbulck, Gavin Mannion, Claudio Imhof an dem Fabien Grellier déi sech vum Peloton konnten ofsetzen. Kuerz dono huet de Claudio Imhof awer e Solo gestart an huet sech ganz eleng op de Wee gemaach a konnt sech e maximale Virsprong vu ron 4 Minutten an 30 Sekonnen erausfueren. Dono huet de Peloton awer Tempo gemaach an den Ecart staark reduzéiert sou dat den Imhof 37 km virun der Arrivée an no 105 km ganz eleng un der Spëtzt nees agefaange gouf.

Kuerz dono gouf et dann weider Attacken aus dem Peloton eraus mee keng vun dësen sollt sech kënnen eeschthaft ofsetzen. 12 km virun der Arrivée huet et dann awer de Luis Leon Sanchez probéiert an konnt sech séier e Virsprong vun 30 Sekonnen erausfueren, dësen och verdeedegen a gewënnt dës Etapp virum Peter Sagan a Matteo Trentin.

Klassement 2. Etapp

1 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 4:01:21

2 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:06

3 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:06

4 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:06

5 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:06

6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:06

7 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 0:00:06

8 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:00:06

9 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 0:00:06

10 Ben Swift (GBr) Team Ineos 0:00:06

Generalklassement

1 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 4:12:16

2 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:00

3 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:01

4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:01

5 Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ 0:00:10

6 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:17

7 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos 0:00:18

8 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:19

9 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 0:00:19

10 Patrick Konrad (AUT) Bora - Hansgrohe 0:00:20