E Méindeg goung et op der 3. Etapp vum Tour de Suisse iwwer 162,3 Kilometer vu Flamatt op Murten.

An der Schlussphas ass et zu engem Massesprint komm, wou de fréiere Weltmeeschter Peter Sagan déi beschte Been hat a sech duerchsetze konnt. Hie war um Enn méi séier wéi den Elia Viviani aus Italien an de John Degenkolb aus Däitschland, déi op d'Plazen 2 an 3 komm sinn.

Duerch dës Etappe-Victoire konnt de Slowak dann och d'Féierung am Generalklassement iwwerhuelen. Hei huet hien elo eng Avance vun 10 Sekonnen op de fréiere Leader Kasper Asgreen aus Dänemark. De Rohan Dennis aus Australien läit aktuell op der 3. Plaz, dat mat engem Retard vun 11 Sekonnen.

Aus Lëtzebuerger Siicht ass jo beim Tour de Suisse och ee Lëtzebuerger dobäi. De Kevin Geniets koum e Méindeg an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner op déi 58. Plaz. Am General läit de jonke Coureur vun der Ekipp Groupama-FDJ op der 17. Plaz mat engem Retard vu 36 Sekonnen. Am Klassement vum beschte Jonke läit hie weiderhin op der gudder 3. Plaz mat 26 Sekonne Réckstand op de Kasper Asgreen. Zweeten an dësem Klassement op 24 Sekonnen ass den Egan Bernal.

Klassement vun der Etapp

1 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 3:39:25

2 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

3 John Degenkolb (GER) Trek - Segafredo 0:00:00

4 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 0:00:00

5 Ben Swift (GBr) Team Ineos 0:00:00

6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:00

7 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 0:00:00

8 Fabian Lienhard (SUI) Nationalmannschaft Schweiz 0:00:00

9 Thomas Boudat (Fra) Total Direct Energie 0:00:00

10 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 0:00:00

General no der Etapp

1 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 7:51:31

2 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:10

3 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:11

4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:11

5 Lawson Craddock (USA) EF Education First 0:00:16

6 Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ 0:00:20

7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:27

8 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos 0:00:28

9 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Ineos 0:00:29

10 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:29