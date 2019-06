163,9 Kilometer duerch d'Hëtzt stoungen op der 4. Etapp vun der Tour de Suisse gefuer, dat vu Murten op Arlesheim.

Eng méi ongewéinlech Zeen am Ufank vun der Etapp. No nëmmen e puer Kilometer ass d'Course bei eng Barrière vun der Bunn komm, déi zou war, dowéinst gouf et e puer Minutte Paus fir d'Coureuren. Dono huet sech dann en Trio ofgesat, wat wuel e klenge Virsprong konnt erausfueren, awer ni wierklech wäit fort koum. Et hat souguer nach ee Coureur et gepackt, bei si opzeschléissen.

37 Kilometer viru Schluss ass den Geraint Thomas (INS) gefall. De Gewënner vun der leschter Editioun Tour de France huet missten opginn a koum an d'Spidol.

D'Echappée gouf eng 11 Kilometer virun der Arrivée ageholl an dunn hu sech d'Ekippen hir Sprinter placéiert, fir ëm d'Schlussvictoire ze fueren. Hei konnt sech de Viviani (DQT) virum Matthews (SUN) an dem Sagan (BOH) duerchsetzen.

De Kevin Geniets koum als 82. an d'Arrivée, dat mat der selwechter Zäit wéi de Gewënner. Den eenzege Lëtzebuerger am Feld steet aktuell am Klassement op der 14. Plaz mat engem Retard vun 41 Sekonnen.

Klassement vun der Etapp

1 VIVIANI Elia Deceuninck - Quick Step 3:46:02

2 MATTHEWS Michael Team Sunweb ,,

3 SAGAN Peter BORA - hansgrohe ,,

4 TRENTIN Matteo Mitchelton-Scott ,,

5 STUYVEN Jasper Trek - Segafredo ,,

6 VANMARCKE Sep EF Education First ,,

7 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Dimension Data ,,

8 GARCÍA CORTINA Iván Bahrain Merida ,,

9 DEWULF Stan Lotto Soudal ,,

10 LIENHARD Fabian Switzerland ,,

General no der Etapp

1 SAGAN Peter BORA - hansgrohe 11:37:28

2 MATTHEWS Michael Team Sunweb 0:10

3 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:15

4 DENNIS Rohan Bahrain Merida 0:16

5 CRADDOCK Lawson EF Education First 0:21

6 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 0:25

7 TRENTIN Matteo Mitchelton-Scott 0:32

8 KONRAD Patrick BORA - hansgrohe 0:33

9 CASTROVIEJO Jonathan Team INEOS 0:34

10 SÁNCHEZ Luis León Astana Pro Team ,,