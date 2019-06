De Lëtzebuerger ass e Freideg den Owend no 1000 Kilometer zu Graz als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer.

En Donneschdeg de Mëtteg um 12 Auer ass fir de Ralph Diseviscourt de Startschoss beim Glocknerman 2019 gefall. E Freideg den Owend um 22.17 Auer hat de Lëtzebuerger déi 1.000 Kilometer gepackt an ass als Éischten zu Graz erëm ukomm.

De Glocknerman ass eng vun den eelste Courssen am Ultra-Cyclissem weltwäit an ass gläichzäiteg och d'Weltmeeschterschaft am Ultra-Marathon. Iwwer 1.000 ganz schwéier Kilometer a bei schwierege Wiederkonditiounen ass et 2019 vu Graz op de Großglockner an erëm zeréckgaangen.

Kuerze Resumé vun der Course

De Ralph Diseviscourt a seng Ekipp beim Glocknerman 2019. / © Ralph "Dizzy" Diseviscourt / Facebook

En Donneschdeg de Mëtteg um 12 Auer ass de Ralph Diseviscourt un den Depart gaangen. No 200 Kilometer loung de Lëtzebuerger op der 2. Plaz. Deen Ament war nach ëmmer alles no beieneen an der Course. An der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg ass de Ralph Diseviscourt op déi 1. Plaz no vir gefuer.

Mat engem gudde Rhythmus huet hie Kilometer fir Kilometer hanneru sech bruecht an huet et gepackt och iwwert de Großglockner ewech säi Virsprong op d'Konkurrenz konstant ze halen. No 760 Kilometer hat de Ralph Diseviscourt e Virsprong vu 14 Kilometer op deen Zweeten de Philipp Kaider an der 112 op de Karl Pötzl.

No 850 Kilometer huet nach eng lescht grouss Schwieregkeet gewaart. Et ass de Soboth mat bis zu 15 Prozent Steigung op d'Coureure gewaart. Och déi huet den "Dizzy" gutt gemeeschtert a konnt de Virsprong weider ausbauen. 50 Kilometer virun der Arrivée loung dëse bei 54 Kilometer op deen Zweeten de Philipp Kaider. Um 22.17 Auer e Freideg den Owend hat de Ralph Diseviscourt et du gepackt an ass als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer.