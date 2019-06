Um Freideg stoungen am Tour de Suisse 216 Kilometer um Programm. Zum Schluss ass et de Gotthard Pass erofgaangen.

Op der 7. Etapp vum Tour de Suisse huet sech e Freideg no 216 Kilometer uewenaus um Gotthard Pass den Egan Bernal d'Victoire geséchert. De Kolumbianer hat e Virsprong vun 23 Sekonnen op den Italiener Domenico Pozzovivo an den Australier Rohan Dennis.

De Kevin Geniets huet als 92. 19 Minutten an 19 Sekonne verluer.

Am General läit de Bernal weider a Féierung. Hien huet elo e Virsprong vun 41 Sekonnen op de Dennis an 1 Minutt an 13 Sekonnen op den Dän Patrick Konrad.

De Kevin Geniets ass op déi 54. Plaz zeréckgefall, dat mat engem Réckstand vun 21 Minutten an 59 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 5:37:40

2 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:00:23

3 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:23

4 Patrick Konrad (AUT) Bora - Hansgrohe 0:00:34

5 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:00:34

6 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:34

7 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:40

8 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 0:00:50

9 Lennard Kämna (GER) Team Sunweb 0:01:03

10 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:01:03

...

92 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:19:19

De General

1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 24:17:48

2 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:41

3 Patrick Konrad (AUT) Bora - Hansgrohe 0:01:13

4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:01:17

5 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:01:19

6 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:19

7 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:02:07

8 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:02:20

9 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:02:23

10 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 0:02:26

...

54 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:21:59