No 120 Kilometer huet sech d'Hollännerin Lorena Wiebes d'Goldmedail am Sprint geséchert.

E Samschdeg stoung bei den Europaspiller zu Minsk am Cyclissem d'Stroossecourse bei den Dammen um Programm. Ze fuere waren 8 Ronne vu 15 Kilometer.

Zum Schluss vun den 120 Kilometer ass d'Decisioun am Sprint gefall. Hei konnt sech d'Hollännerin Lorena Wiebes aus engem Grupp vu 16 Leit eraus am Sprint d'Goldmedail sécheren. Sëlwer war fir hir Landsfra Marianne Vos. Um Podium stoung nach d'Wäissrussin Tatsiana Sharakova.

D'Christine Majerus war och an deem Grupp vertrueden an ass um Enn als 13. iwwert d'Arrivée gefuer.

D'Elise Maes an d'Claire Faber si mat engem Réckstand vun 30 Sekonnen als 45. respektiv 46. ukomm. Fir d'Anne-Sophie Harsch war et déi 59. Plaz op 1 Minutt an 23 Sekonnen an d'Chantal Hoffmann ass déi 67. op 12 Minutten an 51 Sekonne ginn.