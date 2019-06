Um Samschdeg stoung beim Tour de Suisse een Zäitfueren iwwer 19 Kilometer um Programm. Gewonnen huet den Yves Lampaert.

De Belsch Yves Lampaert huet e Samschdeg zu Ulrichen déi 8. Etapp vum Tour de Suisse gewonnen. De Belsch huet sech am Zäitfueren no 19 Kilometer mat enger Zäit vun 21 Minutten an 58 Sekonne behaapt. Den Dän Kasper Agreen hat e Réckstand vu 5 Sekonnen. Déi drëtte Plaz war fir säi Landsmann Sören Kragh Andersen. Hien hat e Retard vun 10 Sekonnen.

De Kevin Geniets huet als 27. 1 Minutt a 4 Sekonne verluer.

Leader am General bleift den Egan Bernal. De Kolumbianer huet am Zäitfueren e puer Sekonne verluer an huet virun der leschter Etapp e Sonndeg nach e Virsprong vun 22 Sekonnen op den Australier Rohan Dennis. De Kevin Geniets ass den 51. op 22 Minutten a 25 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:21:58

2 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:05

3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:10

4 Tom Scully (NZl) EF Education First 0:00:13

5 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 0:00:13

6 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:19

7 Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ 0:00:20

8 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:32

9 Nikias Arndt (GER) Team Sunweb 0:00:34

10 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:36

...

27 Kevin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:01:04

De General

1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 24:40:24

2 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:22

3 Patrick Konrad (AUT) Bora - Hansgrohe 0:01:46

4 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:54

5 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:01:55

6 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:02:43

7 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 0:02:53

8 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:02:56

9 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:03:17

10 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:03:17

...

51 Kevin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:22:25